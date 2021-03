Chi inizia una dieta sa perfettamente che, oltre ad eliminare tutto ciò che è particolarmente gustoso, va eliminato anche e, soprattutto, il dolce.

Questa è una vera sofferenza per chi è goloso e non riesce a farne a meno, ma per perdere qualche chilo spesso si è disposti a fare qualche sacrificio in più.

Non è inusuale che, quando si inizia una dieta, si prevede un giorno di pausa per poter mangiare ciò che più piace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Però, è possibile mangiare dolci ogni tanto stando attenti alla linea, per questo ora forniremo una ricetta facile per soddisfare il palato anche di chi è a dieta.

Ci riferiamo alle golosissime crepes, noi di ProiezionidiBorsa indicheremo come è possibile fare crepes dietetiche facili e veloci agli albumi.

Ingredienti e preparazione

Le crepes dietetiche facili e veloci agli albumi sono una grande scoperta per chi non desidera rinunciare al dolce.

Esse sono una variante più leggera delle classiche, risultando molto morbide e gustose e ci faranno sentire molto meno in colpa.

Per preparare le nostre crepes dietetiche abbiamo bisogno di:

a) 50 gr di farina di avena;

b) 3 albumi;

c) 50 g di latte;

d) 10 gr di cacao;

e) 1 pizzico di dolcificante ;

f) 1 pizzico di sale.

Versiamo tutti gli ingredienti indicati in una ciotola, e mescoliamo finché non otterremo una pastella omogenea.

Poniamo poi tutto il composto in frigo per circa trenta minuti. Passato questo tempo è possibile iniziare a cucinare le nostre crepes.

L’ideale sarebbe quello di utilizzare una padella antiaderente con così da non dover aggiungere burro o olio.

Scaldiamo la padella a fuoco basso e versiamo, con l’aiuto del mestolo, il composto. Cerchiamo, poi, di stendere l’impasto creando una forma circolare.

Cuociamo la nostra crepe per circa un minuto per ciascun lato, facendo attenzione a non bruciarla.

A questo punto prepariamo tutte le nostre crepes e farciamole con ciò che più ci piace.

Possiamo farcire le nostre crepes con ingredienti dolci come la confettura di fragole o lamponi oppure lasciarle semplici aggiungendo solamente un po’ di zucchero a velo.