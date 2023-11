Queste case costano pochissimo, sono già una realtà e saranno il futuro dell’immobiliare 

Vuoi costruire o acquistare una casa che sia ecologica, economica e sicura? Allora le case in legno sono la soluzione che fa per te, non per caso sono sempre più richieste in Italia.

Le case in legno sono oramai una realtà affermata in molte zone del Nord Italia, per non parlare del Nord Europa. Sono numerose le aziende italiane che costruiscono case in legno, anche su progetto fornito dal cliente. Queste soluzioni hanno innumerevoli vantaggi rispetto alle case classiche in mattoni e cemento. Non ultimo il prezzo.

Perché scegliere una casa in legno?

Le case in legno sono abitazioni che si basano su una struttura portante in legno, che può essere a telaio o a pannelli massicci. Questo materiale ha delle caratteristiche che lo rendono ideale per la costruzione di edifici residenziali. Il legno è un materiale naturale, rinnovabile e riciclabile, che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 e a preservare l’ambiente. Inoltre ha ottime proprietà termiche e acustiche, che garantiscono un elevato comfort abitativo e un risparmio energetico.

A dispetto di quello che pensano molti, il legno, se trattato, è resistente al fuoco, al sisma e agli agenti atmosferici. Si può ottenere questo risultato grazie a dei trattamenti specifici e a delle tecniche costruttive avanzate. E poi questo materiale è versatile e personalizzabile, in grado di adattarsi a qualsiasi stile architettonico e a soddisfare le esigenze di spazio e funzionalità.

Queste case costano pochissimo, rispetto a un normale appartamento

Il costo di una casa in legno dipende da diversi fattori, come le dimensioni, il tipo di struttura, il livello di finitura e le prestazioni energetiche. In generale, si può dire che le case in legno hanno un costo inferiore rispetto alle case tradizionali in muratura. Una casa in legno costa meno non solo nella costruzione ma anche per quanto riguarda la manutenzione. Secondo alcune stime, il prezzo di una casa in legno chiavi in mano si aggira tra i 1.300 euro e i 1.700 euro al metro quadro. Ma una casa al grezzo avanzato può costare anche tra i 600 euro e i 1.000 euro al metro quadro.

Per dare una idea, una casa in legno di 100 metri quadri potrebbe venire a costare anche solamente 60.000 euro. In questo prezzo c’è compreso tutto, dalla costruzione agli allacciamenti. Quindi una casa pronta per essere abitata. Ovviamente, questi sono dei valori indicativi, che possono variare in base al progetto e alla zona geografica.

Quali permessi servono per una in legno?

Queste case costano pochissimo ma servono dei permessi per la loro edificazione. Per costruire una casa in legno è necessario ottenere le stesse autorizzazioni previste per qualsiasi altra costruzione. Ovvero occorre il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a seconda dei casi. Inoltre, bisogna rispettare le norme urbanistiche e paesaggistiche del comune di riferimento, che possono prevedere dei vincoli o delle limitazioni per le case in legno. Per evitare problemi burocratici, è consigliabile affidarsi a un tecnico abilitato, che possa seguire il progetto e i lavori in tutte le fasi.

Possiamo concludere che le case in legno sono una scelta intelligente per chi vuole vivere in una casa bella, confortevole e sostenibile. Magari potrebbero essere perfette per una seconda casa al mare o in montagna. E per chi storce il naso potremmo ricordare come fare una vacanza in una baita è il sogno di molti. E la baita non è altro che una casa in legno. Oggi grazie alle moderne tecnologie, le case in legno offrono prestazioni elevate in termini di sicurezza, efficienza e durata.