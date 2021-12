Siamo degli influencer provetti, ma la nostra pagina sembra non funzionare. Abbiamo da poco aperto il nostro profilo aziendale, per promuovere la nostra attività, ma qualcosa sembra sfuggirci. Non riusciamo a capire perché, pur utilizzando storie con foto originali e filtri adeguati il nostro seguito non sembra migliorare. Abbiamo mai pensato che forse non stiamo considerando Instagram nel suo insieme?

Non siamo influencer, ma uomini e donne unici e originali

Da quando è nato nel 2010, Instagram ha subito numerosi aggiornamenti e da quando Zuckerberg lo ha acquistato, cammina insieme a suo fratello Facebook. Ci stiamo approcciando a un Mondo in continua evoluzione, dobbiamo stare al passo con storie, reel, igtv e tanto altro. Ma come fare se siamo alle prime armi e non abbiamo tanto tempo a disposizione da dedicare al Mondo dei social? Scopriremo che queste 3 semplici regole di Instagram miglioreranno la nostra pagina online.

Ogni influencer che si rispetti passa in media 4 ore al giorno sui social. Lui o lei posta momenti di vita quotidiana e lavorativa, sponsorizza prodotti e crea trend che diventano nel giro di pochi minuti virali. Ma la differenza che dobbiamo sempre tenere a mente è che non siamo influencer e, soprattutto, non vogliamo esserlo. La ragione che ci ha spinto ad aprire la pagina online è la nostra attività lavorativa e, quindi, dobbiamo ricordarci sempre che è per questo motivo che pubblichiamo e postiamo. Infatti, non abbiamo ore e ore da dedicare al nostro Mondo online e non dobbiamo scoraggiarci troppo per questo. Perché l’algoritmo di Instagram risponde a queste tre semplici regole che dobbiamo tenere a mente e usare come dogma della nostra vita online.

Queste 3 semplici regole di Instagram miglioreranno la nostra pagina online

La prima cosa da tenere a mente è che dobbiamo avere costanza e non dobbiamo mai perdere le speranze. Anche se possiamo passare una media di 35 minuti al giorno sulla piattaforma, dobbiamo cercare di essere sempre originali e fantasiosi. Ecco le regole, ad esempio, di Rachele Rossi, che su Instagram ci spiega in modo semplice come migliorare la nostra pagina online.

La cosa più importante da sapere è che le storie non portano nuovi seguaci, anche se fatte ogni giorno tutti i giorni. Le storie servono per fidelizzare il seguito che abbiamo già, ci aiutano a far conoscere la nostra storia, la nostra routine e soprattutto come lavoriamo.

Le storie sono la base delle nostre interazioni, ecco la seconda regola. Interazioni che creano relazioni che possono portare a delle vendite. Vendite che non si limitano alla piattaforma, ma anche al nostro e-commerce o al nostro negozio fisico, se siamo bravi promotori. Ciò che veramente ci fa aumentare i nostri followers sono io post, le foto e i reel. Ebbene sì, sono proprio i contenuti che rimangono sulla nostra pagina che ci aiutano ad aumentare i nostri seguaci. Per questo motivo, spendiamo magari del tempo in più per definire la cromia della nostra pagina. Cerchiamo di creare contenuti con tonalità o sempre calde o sempre fredde, in questo modo il nostro aspetto sarà omogeneo e riconoscibile. Mettiamo anche una bella e riconoscibile immagine del profilo e il gioco sarà fatto.