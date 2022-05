Giugno è oramai alle porte e quasi tutti cominciano ad aver voglia di fare un bel bagno in delle acque limpide e incontaminate. Essendo in Italia, abbiamo la grande fortuna di poterci recare in poche ore in delle località balneari veramente suggestive con una varietà che soddisfa tutti i gusti e tutte le tasche. Per questo oggi consigliamo un delizioso compromesso che coniuga sia l’atmosfera della città d’arte con dei lidi meravigliosi. Infatti questa splendida cittadina ricca di cultura vanta anche un mare da Bandiera Blu e un primato veramente curioso. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

L’elenco di bandiere blu sul suolo italiano

Prima però chiariamo cosa sono le Bandiere Blu. Ogni anno vengono esaminate le acque e le spiagge di diverse località e a quelle che rispettano dei precisi parametri di pulizia e bellezza viene assegnato questo riconoscimento europeo. In Italia generalmente il maggior numero di esse è attribuito quasi sempre alle stesse aree: Liguria, Sardegna e Puglia. Ce ne sono però anche molte altre che fanno una spietata concorrenza. Quest’anno la prima è sempre la Liguria, seguita però dalla Campania e a pari merito da Puglia e Toscana. In quest’ultima regione è anche presente la migliore spiaggia della classifica del 2022.

Questa splendida cittadina ricca di arte e bellezza e con un mare trasparente e da Bandiera Blu è la migliore in Italia per abbronzarsi

Passiamo però alla nostra proposta: Chioggia. Questa cittadina vicina a Venezia anche questa volta è stata insignita, come accade da parecchio tempo, della Bandiera Blu per la vicina località di Sottomarina. Questa è considerata come uno dei migliori posti per la tintarella: la sua sabbia è infatti formata da rocce dolomitiche che riflettono bene la luce del sole e che permettono alla pelle di scurirsi in fretta. Oltre a questo curioso record, quest’anno ha anche confermato la sua bellezza in un’altra arena. È infatti arrivata a un soffio da diventare Capitale della Cultura italiana del 2024, rientrando nella rosa dei dieci finalisti. Infatti questo centro ha parecchie storie da raccontare.

Prima di tutto è una piccola capitale con un’atmosfera magica, legata anche al fatto che qui si trova una casa che si crede appartenesse ad una strega uccisa in passato dagli abitanti. Poi è nota per la sua competizione feroce con la vicina Venezia. Infatti in una piazza è presente un capitello con il leone, simbolo chioggiotto, che però i veneziani avevano soprannominato “gatto”. Si dice che in passato buttassero anche delle lische di pesce nelle sue vicinanze per schernire gli abitanti del posto.

Approfondimento

