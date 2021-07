L’ipertensione colpisce tantissimi italiani. Tra le cause di questa condizione clinica si possono annoverare fattori genetici ma soprattutto cattive abitudini di vita. Per riuscire ad evitare di soffrire di ipertensione sarebbe quindi consigliabile seguire uno stile di vita sano sin da giovani.

Infatti, riuscire a prevenire l’ipertensione è possibile seguendo queste 10 semplici regole che praticamente chiunque può seguire.

Le dieci regole di prevenzione

Secondo quanto riportato dalla Fondazione Umberto Veronesi, esistono 10 regole che possono aiutare una persona a prevenire l’ipertensione.

La prima regola riguarda la necessità di mantenersi in buona forma fisica. In particolare, sarebbe necessario perdere peso nel caso si superassero gli 85 centimetri di girovita per le donne e i 100 per gli uomini.

Secondariamente, è importante fare sport per almeno 30 minuti – 1 ora diverse volte durante la settimana.

La terza, quarta, quinta e settima regola riguardano l’alimentazione. Si consiglia, cioè, di assumere dosi limitate di grassi, in maniera da tenere sotto controllo il peso corporeo, e di limitare l’utilizzo di sale. È inoltre importante tenere sotto controllo il consumo di bevande alcoliche. Meglio, quindi, limitarsi a bere un’unità alcolica se si è di sesso femminile oppure over 65, e due per gli uomini under 65. Infine, è importante limitare il consumo di caffè, per quanto non sembri possibile stabilire una quantità eguale per tutte le persone.

Le restanti regole per contrastare l’insorgere dell’ipertensione riguardano l’adozione di sane abitudini di vita.

È quindi meglio evitare il fumo, sia passivo che attivo, causa di innalzamento dei livelli della pressione del sangue.

Meglio stare ben lontani anche dallo stress e dall’ansia, dedicandosi alla meditazione o allo yoga dove necessario.

Infine, è consigliato controllare spesso la pressione e confrontarsi con le persone più vicine in maniera da adottare dei sani modelli di vita comuni.

