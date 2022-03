In questi giorni stiamo avvertendo come l’aria cominci poco alla volta a riscaldarsi. La primavera è già cominciata e ci avviamo verso il mese di aprile. In questo periodo, tutta la natura si risveglia e non solo con le gemme sugli alberi e i fiori nei prati. Anche gli insetti cominciano a riappropriarsi dei propri spazi ed entrano in casa. Potremmo così notare la presenza di mosche, formiche e moscerini in casa e in giardino.

Gli animali hanno una dote particolare, percepiscono gli odori a distanze maggiori rispetto agli uomini. Così è per il cane e il lupo, ma anche per gli insetti, in un certo senso. Le formiche sono attirate dalle sostanze zuccherine e i moscerini dal profumo della frutta.

I moscerini amano la frutta

Mettiamo le mele in bella mostra al centro del tavolo in una fruttiera e ben presto le vedremo circondate da piccoli insetti. Tanto piccoli che, a volte, non sembra nemmeno di vederli. Eppure lasciano il segno. Succhiano il nettare della mela e una volta che la lasciano, questa comincia a marcire. Comunque allontaniamo naturalmente i moscerini dalla nostra casa utilizzando questi prodotti, di cui parleremo a breve.

Nonostante ciò, i moscerini della frutta sono del tutto innocui per l’uomo. Anche se correndo fossimo investiti da una squadriglia di moscerini, non succederebbe nulla. Saremmo solo infastiditi nell’averli addosso, soprattutto se fossimo sudati.

Tutto sommato, la vita dei moscerini non è molto lunga. Può arrivare anche a tre mesi, dipende dalle temperature perché più sono alte e più la vita di questi insetti si accorcia. In compenso, una femmina può deporre anche 200 uova. Per questo motivo, appena si notano in casa, meglio ricorrere ai ripari.

Allontaniamo naturalmente i moscerini da cucina e giardino e profumiamo casa di primavera con questi prodotti

Diventa così necessario tenere a bada gli insetti sia in casa sia in giardino, soprattutto se avessimo degli alberi da frutta.

In giardino, come anche in terrazzo, potremmo piantare delle erbe aromatiche. Fra le essenze che questi piccoli insetti non amano, ci sono la menta, la citronella e l’eucalipto. Ma per allontanarli efficacemente possiamo utilizzare l’odore dell’aglio. È talmente forte che non permette loro di distinguere gli altri odori. Per il giardino e i terrazzi sono buone soluzioni.

Invece per casa potremmo utilizzare degli oli essenziali. Tra i più efficaci abbiamo quello di tea tree o albero del tè, di citronella e di menta. Possiamo mettere qualche goccia in un po’ di acqua tiepida e poi con uno spruzzino passarlo sui mobili, con l’aiuto di un panno. La frutta invece va messa in frigo, in modo che i moscerini non ne sentano l’odore.

Con queste precauzioni avremo casa e giardino liberi da questi piccoli ma fastidiosi insetti. La casa, inoltre, avrà gli odori tipici della primavera.