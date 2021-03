Ci sono alcune piante che non servono solo a rendere più elegante e raffinata la nostra casa. Molte di queste, infatti, hanno delle caratteristiche che possono migliorare, in modo oggettivo, la nostra quotidianità. Il nostro appartamento cambierà, in maniera positiva ovviamente, grazie alla presenza di alcune di esse. In questo precedente articolo del nostro team, avevamo già indicato una pianta perfetta che avrebbe reso la nostra casa profumata e perfetta. Ma oggi vogliamo aggiungerne alla lista un’altra che, in aggiunta, ha anche il potere di scacciare via ospiti indesiderati. Infatti, questa pianta renderà la nostra casa profumatissima e terrà lontani i fastidiosi insetti che ci vengono a far visita.

Il Tanaceto vulgare, questa è la pianta che diverrà la nostra migliore amica

Il Tanaceto vulgare è una pianta caratterizzata da un fortissimo odore. Questo perché contiene diversi oli essenziali, tra cui borneolo o canfora, per esempio. È perfetta in casa perché riuscirà, in pochissimo tempo, a profumare tutte le aree in cui si trova. Inoltre, è un perfetto insetticida. La si può utilizzare contro le tarme dei materassi, contro i topi che si infilano nel nostro appartamento o contro i ragni. Insomma, qualsiasi insetto sarà scacciato dal suo odore! Inoltre, i fiori gialli che la rendono inconfondibile, sono perfetti per qualsiasi tipo di casa e abbelliranno ogni stanza.

Come dobbiamo prendercene cura nel modo giusto

Dobbiamo ricordarci che il Tanaceto cresce bene quando la terra nel vaso presenta un pH neutro. Inoltre, è una pianta che vive bene anche con l’acqua piovana. Ma, se la teniamo in casa, dobbiamo innaffiarla ogni qualvolta vediamo che il terriccio diventa completamente asciutto. Non ha bisogno di molta luce ma, se ne abbiamo la possibilità, sarà meglio posizionarla in prossimità di finestre o balcone. Questo anche per non far avvicinare neanche di un millimetro gli insetti che si avvicinano al nostro appartamento.

Dobbiamo prenderci cura del Tanaceto con molta attenzione, perché questa pianta renderà la nostra casa profumatissima e terrà lontani i fastidiosi insetti che ci vengono a far visita!