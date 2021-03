Negli ultimi anni questo titolo ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Nonostante la debolezza delle ultime settimane, quindi, il rialzo di WIIT potrebbe essere solo all’inizio di un percorso che potrebbe portare al raddoppio delle quotazioni.

Che il titolo nel lungo periodo sia un buon affare è confermato anche dalle raccomandazioni degli analisti. In consenso medio, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Se fai day-trading, c'è una novità succulenta per te. Iscriviti al webinar gratuito del 25 Marzo per conoscere in anteprima mondiale la strategia innovativa che rivoluzionerà il tuo modo di fare trading Scopri di più

D’altra parte WIIT presenta ottime prospettive per l’aumento degli utili. Per i prossimi tre anni, infatti, le attese sono per una crescita media annua degli utili del 35%. Un livello molto superiore a quello dei suoi competitors.

Il rialzo di WIIT potrebbe essere solo all’inizio di un percorso che potrebbe portare al raddoppio delle quotazioni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 16 marzo invariato rispetto alla seduta precedente a quota 152,0 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista, ma stenta a prendere il largo verso gli obiettivi indicati in figura. In particolare, il supporto in area 149,5 euro sta frenando la discesa verso il I obiettivo di prezzo in area 140,5 euro. Questo supporto, quindi, va monitorato con molta attenzione in chiusura settimanale.

I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 155,5 euro.

Da notare che al momento non ci sono segnali di acquisto da parte ne’ del BottomHunter ne’ dello Swing Indicator.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista e il suo obiettivo massimo si trova in area 308,5 euro per un potenziale guadagno del 100%.

Per i prossimi mesi il livello chiave da monitorare si trova in area 144,1 euro (I obiettivo di prezzo). Sono, infatti, sette mesi che continua a resistere alle pressioni ribassiste. Fino a quando ciò accadrà i rialzisti potranno dormire sonni tranquilli.

In caso contrario sono possibili discese almeno fino in area 100 euro.

Approfondimento

La conclusione della fase laterale potrebbe portare a un’esplosione di volatilità sul titolo Renergetica