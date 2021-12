Per molti appassionati le piante d’appartamento non sono soltanto degli ornamenti per abbellire la nostra casa, ma sono dei veri e propri oggetti da collezione. Il collezionismo delle piante è sempre più diffuso, e ci sono delle specie che sono rientrate nel pantheon degli appassionati. Queste piante sono diventate dei veri e propri oggetti del desiderio, e possono arrivare a valere centinaia o anche migliaia di euro. Abbiamo già parlato del Filodendro pink princess, ad esempio, che ha avuto un vero boom negli ultimi mesi.

Ma c’è anche un’altra pianta, molto meno appariscente, che sta facendo impazzire gli appassionati. E vale la pena di imparare a riconoscerla, perché può costare centinaia di euro, e un giorno potremmo imbatterci in un esemplare in un vivaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questa pianta d’appartamento oggi vale centinaia di euro per i collezionisti, ecco come riconoscerla

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta di un’altra specie di filodendro, il Philodendrum tortum. L’umile Philodendrum tortum è improvvisamente diventato uno de preferiti dei collezionisti di tutto il mondo. È molto meno appariscente rispetto al filodendro Pink Princess, e per questo è più difficile da riconoscere. Questa pianta d’appartamento oggi vale centinaia di euro per i collezionisti, ecco come riconoscerla. Il Philodendrum tortum appare molto diverso rispetto ad altre specie di filodendro. La sua caratteristica principale sono delle foglie molto sottili e allungate, che presentano delle ‘dita’ affusolate. Le foglie sono robuste e di colore verde scuro molto brillante. Questa pianta è nativa dell’Amazzonia, ama le temperature calde e umide e i posti stretti, dato che in natura generalmente cresce nei buchi dei tronchi degli alberi. Attenzione però, perché esiste una specie simile con cui non dobbiamo confonderlo.

Attenzione a non confonderlo con una specie simile

Il Philodendrum tortum non va confuso con una specie simile, il Philodendron polypodioides. Ma come distinguerli? Bisogna prestare attenzione ad alcuni dettagli. Il polypodioides tende a crescere più velocemente e in maniera più rigogliosa, con foglie più spesse e robuste. Il tortum è invece una pianta dall’aspetto più esile, con foglie più strette.

Se riusciamo a identificare un autentico Philodendrum tortum, potremmo guadagnarci diversi soldi.

Quanto vale una pianta di Philodendrum tortum?

Una piantina di Philodendrum tortum di piccole dimensioni può valere intorno ai 70 o 100 euro. Il prezzo cresce velocemente se la pianta è adulta e di maggiori dimensioni. Arriva a 300 o 400 euro, e per gli esemplari migliori anche a 1000€. Una cifra da capogiro per un’umile piantina!