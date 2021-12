Il brodo è senza dubbio uno fra i piatti invernali preferiti dagli italiani. C’è chi lo compra già pronto al supermercato e chi, invece, adora cucinarlo, arricchendolo con un tocco personale. Farlo è semplicissimo e non ha bisogno di chissà quante attenzioni nelle fasi di cottura. Tuttavia, quando il tempo è poco e le scorte congelate sono ormai terminate, trovare una ricetta calda e nutriente potrebbe sembrare lì per lì impossibile.

A coloro che desiderano conoscere un piatto caldo e semplice da preparare al volo, consigliamo questa zuppa economica e ricca di sapore. Altro che brodo, è questo il primo piatto caldo e semplicissimo per sconfiggere l’inverno con gusto e fantasia da assaporare ad ogni cucchiaiata. Pochi ingredienti e solo 15 minuti per preparare questa pietanza che piace a grandi e piccini.

Cosa ci serve

Del brodo riprende soltanto il calore avvolgente ed il gusto intenso. Tutto il resto è diverso, già a partire dagli ingredienti. Bastano circa 200 grammi di fagioli rossi precotti, 2 pomodori allungati, 1 cucchiaio di prezzemolo, 2 spicchi d’aglio e 3 cucchiai d’olio. Chiudono sale e pepe ed ecco 2 porzioni di questa zuppa squisita. Poco da spendere ed anche poco da lavare in seguito, dato che servono giusto un tegame o una pentola ed uno scolapasta per preparare il tutto.

Altro che brodo, è questo il primo piatto caldo e semplicissimo per sconfiggere l’inverno con gusto e fantasia

Versiamo l’olio in pentola, aggiungiamo l’aglio leggermente schiacciato ed attendiamo il tempo necessario per insaporire, circa 2 minuti. A questo punto, volendo, possiamo tirarlo fuori con una forchetta. Aggiungiamo i pomodori, tagliati per il lato lungo in 4 parti, ed una piccola quantità di prezzemolo. Nella breve attesa che i pomodori si ammorbidiscano, scoliamo i fagioli in uno scolapasta sotto acqua corrente. Versiamo questi nella pentola con un cucchiaio di prezzemolo e mescoliamo. Nel frattempo, schiacciamo con una forchetta i pomodori, ed attendiamo 1-2 minuti. Versiamo un bicchiere d’acqua, aggiungiamo il sale e lasciamo insaporire per 10 minuti circa. Facciamo attenzione che i fagioli non si rompano se vogliamo conservarne consistenza, senza perdere in morbidezza.

Assaggiamo di tanto in tanto e versiamo nei piatti appena pronto con una spolverata di pepe. La zuppa di per sé è assai nutriente, ma volendo potremmo accompagnarla con del pane.

