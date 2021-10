In autunno non sono molte le piante che continuano a regalare bellezza alla nostra casa o al nostro giardino.

Infatti la maggior parte di alberi e arbusti comincia a perdere le foglie e i fiori in attesa del periodo invernale.

Tuttavia l’arrivo delle festività spinge molti ad acquistare piante come le Stelle di Natale per abbellire casa o da regalare agli amici.

Si tratta di piante che necessitano cure costanti per evitare di essere gettate via alla fine del periodo natalizio. Per questo motivo si sconsiglia di regalare piante a persone che già si sa non le apprezzeranno.

Nel caso in cui, però, si volesse cambiare un po’ rispetto alla solita Stella di Natale si potrà optare per una pianta altamente decorativa come la Ardisia crispa.

Una pianta che, solitamente, viene venduta carica di bacche rosse ma semplice da fare rifiorire.

Questa pianta colorata e molto decorativa sostituirà finalmente la classica Stella di Natale in inverno

L’Ardisia è una pianta sempreverde originaria di Cina e India che può raggiungere quasi il metro di altezza.

Merita un posto d’onore tra le piante d’appartamento dal momento che tende a fiorire e, poi, produrre i frutti. Piccole bacche rosse che, durando fino alla fioritura successiva, ne aumentano esponenzialmente il valore decorativo.

Sempre rimanendo sull’aspetto di questa pianta sono da notare le foglie disposte in modo alterno verde scuro e a margini ondulati.

I fiori, piccoli e bianchi, sbocciano in giugno e sono riuniti in infiorescenze a forma di pannocchia.

L’Ardisia necessita di molta luce, magari anche in pieno sole tra ottobre e aprile mentre in estate sarebbe preferibile metterla all’ombra.

Durante il periodo invernale, invece, si ritira in casa e sistemata vicino ad una finestra. Tuttavia, come per il freddo anche l’eccessivo calore non gioverà all’Ardisia. Sopra i venti gradi e sotto i sette gradi inizierà a perdere le foglie e i frutti.

Non necessita di rinvasi frequenti, ogni quattro anni andrà bene dal momento che cresce molto lentamente.

Predilige un terriccio per piante d’appartamento a cui andrà aggiunta dell’argilla espansa o della sabbia.

Irrigazioni e concimazione

Per quanto riguarda l’irrigazione l’Ardisia ha bisogno di molta acqua ma attenzione, come sempre ai marciumi radicali.

L’ideale sarebbe annaffiare un paio di volte alla settimana tra la primavera e l’autunno lasciando asciugare il terriccio in superficie.

Durante l’inverno sarà sufficiente una irrigazione a settimana procedendo sempre a nebulizzare le foglie.

Da marzo in poi si consiglia di cominciare a concimare la pianta per garantirle una fioritura abbondante a giugno.

Si consiglia di utilizzare un prodotto liquido per piante da fiore rispettando sempre le dosi consigliate sull'etichetta.

Si consiglia di utilizzare un prodotto liquido per piante da fiore rispettando sempre le dosi consigliate sull’etichetta.