Questa moneta vale quasi 200 euro: se la trovi, conservala!

Come guadagnare con una moneta romana? È stata rilasciata qualche tempo fa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze una moneta d’oro che celebra l’imperatore romano Marco Aurelio, vissuto nel II secolo dopo Cristo e noto per essere stato uno dei famosi “cinque buoni imperatori“. Amante della filosofia e della cultura greca, le sue imprese di guerra sono scolpite sulla colonna Antonina a Roma.

La moneta d’oro rilasciata in suo onore, appartenente alla serie di imperatori romani, ha un valore nominale di 10 euro. È stata creata dall’artista Uliana Pernazza e realizzata alla Zecca di Stato. Quali sono le sue caratteristiche e perché potrebbe valere centinaia di euro?

Moneta d’oro di Marco Aurelio: le peculiarità

Sul rovescio della medaglia è inciso un dettaglio del busto dell’imperatore Marco Aurelio, di fronte, tratto da un’opera in marmo conservata presso il Museo Archeologico di Efeso a Selcuk, in Turchia. La legenda “Repubblica Italiana” appare anche sul rovescio; in basso a sinistra è inciso il nome dell’artista che ha realizzato la moneta.

Sul retro c’è un dettaglio dell’importante statua equestre di Marco Aurelio, che è stata trasferita ai Musei Capitolini di Roma dalla sua collocazione originale in Piazza del Campidoglio. Nel campo di sinistra ci sono il nome “Marcvs Avrelivs” e, verticalmente, l’anno di emissione “2020”; sopra il motivo centrale è inciso il valore “Euro 10” e a destra c’è il marchio di zecca “R”, identificazione della Zecca di Roma. La moneta è da collezione ed è stata realizzata con una tiratura di 1.000 pezzi.

Come guadagnare con una moneta romana?

Il valore della moneta dedicata a Marco Aurelio è di circa 190 euro, ma sicuramente andrà accrescendosi col tempo. Tra gli amanti della numismatica in generale e gli appassionati di quella antica è logico pensare che, con una tiratura limitata, il pregio della moneta si accresca col tempo. Non ci credete? Provate a scovarne una e controllate!