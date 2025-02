Dazi Trump, tutti li temono: e se invece fossero un’opportunità d’investimento? 5 ETF su cui vale la pena approfondire

Lo spettro “dazi” comincia a preoccupare gli investitori, che si chiedono quali danni economici possano causare le decisioni di Trump. Ma forse dietro l’angolo si celano anche interessanti opportunità di guadagno. Lo spiega Sam Rines, macro strategist di WisdomTree.

La situazione economica globale è scuramente in subbuglio e il comportamento dei Mercati la rispecchia molto bene: basti guardare al recente crollo dei Bitcoin, criptovalute e titoli tecnologici, ma anche alla cautela di alcune Borse a livello globale, che attendono gli sviluppi circa le decisioni politico-commerciali, soprattutto statunitensi. Arrivano però anche interessanti idee su come sfruttare questa situazione per ottenere rendite, anche passive.

5 ETF “dazi-free” su cui puntare

Per chi predilige l’investimento passivo, sul mercato ci sono molte opportunità per ampliare il portafoglio con società che pagano (spesso, corposi) dividendi. Questa scelta potrebbe essere incentivata comprendendo più a fondo il meccanismo, e le conseguenze, dei dazi che Trump intende imporre a livello globale.

In pratica, se la politica tariffaria di Trump avrà la meglio, come sembra verosimile, saranno le aziende americane “focalizzate sul mercato interno” a trarne vantaggio, come ha specificato Sam Rines. Chi crede dunque nella concretizzazione della crescita economica americana, può dare uno sguardo ad alcuni ETF, che hanno esposizioni in aziende considerate altamente resilienti e che pagano dividendi.

Rines suggerisce 5 exchange-traded fund per chi desidera capitalizzare cercando di scongiurare il “fattore dazi”, che sempre secondo l’esperto è ancora in piena evoluzione e dunque imprevedibile. L’analista cita:

il Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSE:VIG),

l’iShares Select Dividend ETF (NASDAQ:DVY),

il WisdomTree U.S. High Dividend Fund (NYSE:DHS)

il WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (NASDAQ:DGRW)

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSE:SCHD).

In conclusione, diversificare il portafoglio è sempre una strategia valida, quindi orientare il proprio sguardo verso investimenti oltreoceano può risultare una buona idea. Soprattutto per chi cerca rendite passive e poco stressanti.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.