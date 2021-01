Essere genitori è davvero un lavoro a tempo pieno. Bisogna sempre stare all’erta, soprattutto quando il figlio è ancora piccolo. Fino a una certa età, infatti, i bambini hanno bisogno di cure e attenzioni costanti. E uno dei problemi che i genitori riscontrano più spesso è quello di non farli riuscire a dormire. È difficile che i bambini riescano ad addormentarsi facilmente, soprattutto se non hanno un genitore vicino. E questa mamma ha trovato un metodo davvero brillante per far dormire il figlio! Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

L’invenzione che l’ha aiutata a far dormire il bambino

La storia che stiamo riportando è quella della donna Abigail Rivera García. La donna stava passando diverse notti insonni a causa del figlio. Il bambino, infatti, non si addormentava se non in braccio alla madre. E appena quest’ultima lo metteva nella culla, allontanandosi e togliendo la mano dalla schiena del figlio, questo cominciava a piangere, svegliandosi immediatamente. Si tratta di una situazione in cui sicuramente si riescono facilmente a riconoscere diversi genitori che hanno lo stesso problema. E la soluzione potrebbe essere più semplice di ciò che si pensa.

Per mettere in atto il metodo di questa madre, basteranno un guanto e del riso

Dunque, come sottolineato in precedenza, la madre non poteva posare il bambino della culla e allontanarsi fisicamente da lui che questi piangeva. Perciò questa mamma ha trovato un metodo davvero brillante per far dormire il figlio. Ossia una mano artificiale. La donna ha praticamente preso un guanto e lo ha riempito di riso, creando così una mano da poggiare sulla schiena del proprio bambino. Dopo che il piccolo si era addormentato tra le sue braccia, la García sostituiva la propria mano con quella artificiale. E ha constatato, con molto piacere, che il bambino continuava a dormire sereno, credendo che quel delicato tocco fosse della mamma. Insomma, una trovata piuttosto geniale, no?