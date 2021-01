Quante volte capita d’incantarsi davanti alle vetrine dei negozi d’abbigliamento da bambina? Colori tenui, innocenza dei capi d’abbigliamento e aspetto fiabesco sono tutto ciò che caratterizza la moda kids. Probabilmente per queste stesse ragioni, nasce una nuova tendenza. È la moda kids: capi e scarpe da bambine che possono indossare anche le adulte. E, per le mamme più fortunate, è possibile vestire come le proprie figlie.

Il maggior vantaggio è il risparmio

La nascita di questa tendenza è merito di alcune fashion influencer che, sui loro social, hanno mostrato fieramente l’acquisto di capi provenienti dalla sezione bambina. Il risultato di questo? Marchi di abbigliamento famosi hanno lanciato fieramente le loro collezioni under 14, che oggi indossano anche gli adulti. Questo accade probabilmente per due ragioni: particolarità e risparmio.

Innanzitutto i capi da bambina sono speciali e rappresentano un modo per vantare uno stile unico fra gli adulti.

E poi, il risparmio. Molti pullover, maglioni o scarpe costano molto meno rispetto a quelli degli adulti. Un esempio? Le ultime tendenze vogliono il ritorno ai maglioncini ricamati, con merletti e colletti, che un tempo tessevano le nonne. Dove trovarli? La sezione bambina presenta grande varietà di questi capi e, con meno di 15 euro, è possibile portare a casa un delizioso maglioncino di tendenza.

Guida a come acquistare nella sezione Kids

Questa è la moda kids: capi e scarpe da bambine che possono indossare anche le adulte. Ma come acquistare senza correre il rischio di non entrare nei vestiti? Ovviamente sono le ragazze più basse a poter comprare in queste sezioni, la cui statura rimane sotto i 165 centimetri. Molta più varietà di scelta per le scarpe, invece, perché la sezione bambina di molti siti arriva a coprire il numero 39 di calzata.

Per quanto riguarda invece cosa comprare, nella shopping list sicuramente maglioni, vestitini (da indossare anche come maglie), abbigliamento sportivo, cappelli, magliette crop. I maglioni taglia 14 anni vestono benissimo le ragazze taglia S e i modelli più larghi anche le taglie M. Tantissima scelta per gli accessori come ferretti per capelli, fasce colorate o cerchietti bombati. Anche le sezioni contenenti zainetti, borse e calzini sono ricchissime. E, in ultimo, le scarpe: innumerevoli sneakers, sandali bassi, ballerine e stivaletti.