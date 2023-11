Da diverse settimane i nostri indicatori e algoritmi hanno il dito puntato sulla data del 30 novembre. Cosa potrebbe accadere in questo giorno e perchè oggi è una data davvero importante non solo per il breve ma anche per il medio termine? Questa è una giornata nodale per i mercati di Wall Street perchè dopo il setup nero annuale del 30 novembre che ha visto formare un minimo, oggi secondo un nostro algoritmo, scadrà il setup rosso. Queste date negli ultimi 20 anni, con probabilità del 90% hanno visto formare minimi e massimi o accelerazioni al rialzo o al ribasso. Poichè non abbiamo altre date in scadenza fino alla fine dell’anno, riteniamo che questa dispiegherà probabilmente effetti fino al 30 dicembre/6 gennaio.

Dato macroeconomici rilevanti

Oggi verranno pubblicati non solo dati in Europa riguardanti l’inflazione ma anche a Wall Street. Perchè sono importanti? Semplice, detteranno le Banche centrali circa rialzi o meno dei tassi di interesse. E questi poi, avranno impatto sul ciclo economico. Ancora infatti si continua a discutere perchè l’orizzonte non è chiaro, se ci sarà o meno soft landing o recessione.

Questa è una giornata nodale per i mercati di Wall Street: i livelli da monitorare secondo i nostri algoritmi

Torniamo ai prezzi dei mercati e ai loro grafici.

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 29 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.430,42

Nasdaq C.

14.258,49

S&P500

4.550,58.

Dove andranno i mercati? Secondo i nostri calcoli di probabilità, questi saranno i prezzi per mantenere il polso della situazione.

La tendenza tornerà rialzista di medio lungo termine se le chiusure del mese di novembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.148

Nasdaq C.

13.715

S&P500

4.396.

Inoltre, il trend di breve termine continuerà a essere rialzista se le chiusure giornaliere di domani saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Frattanto ieri il Vix sembrerebbe voler invertire al rialzo dopo i ribassi da fine ottobre. Non ci resta che attendere sviluppi, ricordandoci che trend is your friend.

