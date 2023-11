Dopo che i primi cinque mesi dell’anno avevano visto un rialzo continuo che aveva portato a segnare i massimi annuali, da maggio in poi era iniziata una discesa che aveva portato a segnare i minimi annuali. Cosa potrebbe accadere adesso dopo il forte rialzo del 29 novembre? Ci aspetta un fine anno col botto per le azioni OVS?

Perché acquistare questo titolo azionario?

La società presenta multipli degli molto interessanti. Inoltre, le azioni OVS sono valutate 0,4 volte il suo fatturato nel 2024, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Infine, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento che allo stato attuale è quantificato nell’80% circa. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico, le azioni OVS risultano essere sottovalutate del 37% circa. Infine, ricordiamo che negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Fine anno col botto per le azioni OVS? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MIL:OVS) ha chiuso la seduta del 29 novembre a quota 1,978 €, in rialzo del 6,63% rispetto alla seduta precedente.

La discesa iniziata a maggio ha portato a un ribasso superiore al 40%. Da fine ottobre, però, abbiamo assistito a segnali di ripresa che hanno portato alla svolta rialzista che si è tradotta nello scenario rialzista mostrato in figura. Tutto, quindi, sembra indicare al rialzo, ma per una conferma potrebbe essere opportuno attendere la rottura in chiusura settimanale della resistenza in area 2,094 €. In questo caso il raggiungimento di area 3 € potrebbe non essere più un miraggio.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero chiudere la settimana sotto area 1,789 € la tendenza potrebbe invertire al ribasso.

