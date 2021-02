Moltissimi italiani sono appassionati e amanti dei soprammobili e dei gioielli prodotti dalla celebre casa di cristalli austriaci. L’azienda Swarovski esiste da più di cento anni e resiste sul mercato del lusso coi suoi prodotti unici ed inimitabili.

Se non tutti possono permettersi questi oggetti costosi, oggi vedremo qualcosa che piacerà a tutti gli amanti dei cristalli Swarovski.

Il museo tra le montagne

Il fondatore dell’azienda era di origine boema, ma l’azienda ha da sempre sede in Austria, più precisamente nella regione del Tirolo. Da qualche anno l’azienda di lusso ha inaugurato un museo vicino a Innsbruck, nella cittadina di Wattens, interamente dedicato al mondo dei cristalli di vetro.

Il museo è una struttura spettacolare, circondato dalle Alpi Tirolesi e in uno scenario da favola. Il percorso museale è strutturato in un circuito di 17 camere in cui il mondo del cristallo viene esaltato in tutta la sua magnificenza. Tra opere dedicate a celebri artisti a esposizioni dei classici oggetti della casa austriaca il percorso è in grado di affascinare chiunque, non sono gli amanti dei cristalli Swarovski.

Tra gigantesche fontane, lampadari imponenti e gioielli sfavillanti, questo museo è il paradiso per ogni amante del bello.

Nel museo è possibile ripercorrere la storia centenaria dell’azienda e vedere l’evoluzione dei manufatti e comprenderne la complessa lavorazione.

Questa cosa piacerà a tutti gli amanti dei cristalli Swarovski

Questo museo è in grado di stupire gli appassionati di lusso e di arte, se capitiamo in Austria, nelle vicinanze di Innsbruck, proprio non possiamo perderci questo museo incredibile, incastonato nelle montagne austriache come un gioiello. Forse non avremo i soldi per acquistare gli oggetti in mostra, ma potremo riempirci gli occhi di tanto splendore e brillantezza e sognare che un giorno anche casa nostra accoglierà qualcuna di queste opere d’arte.

Qua troviamo un trucco per risparmiare soldi, che potremo usare per viaggiare.