Questa Camera di Commercio eroga 600.000 euro di contributi di cui 65.000 euro per partecipare a fiere in Italia e all’estero

Una manciata di giorni fa, l’Ente camerale pisano ha pubblicato 4 bandi per altrettanti ambiti di intervento. Risorse fresche che nel complesso andranno incontro alle necessità delle aziende del territorio su 4 distinte aree operative:

voucher alle imprese per iniziative di digitalizzazione;

voucher alle imprese per l’adozione di sistemi di gestione;

ancora voucher alle imprese per i servizi di internazionalizzazione;

voucher alle imprese per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero.

Nel complesso questa Camera di Commercio eroga 600.000 euro di contributi circa. Le risorse sono solo a beneficio delle imprese del territorio e seguono la ripartizione e i criteri che adesso vedremo.

Intanto ricordiamo che dal 24 marzo è possibile accedere alla misura “ON-Oltre Nuove imprese”, aperto a giovani fino a 35 anni e donne di tutte le età.

Il riparto delle risorse per queste imprese del territorio

Il plafond per le iniziative di digitalizzazione di questa Camera di Commercio ammonta a 328.500 euro, erogati sotto forma di contributi a fondo perduto (cfp). Questi sono concessi sotto forma di voucher (importo massimo 5mila euro) in conto esercizio per interventi avviati nel 2022. Per l’elenco completo dei beni e servizi ammessi a contributo si rimanda al testo completo del bando.

Le risorse sono concesse secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento delle stesse. Le istanze vanno presentate online attraverso lo sportello “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere. Quanto ai termini di inoltro, essi vanno dalle ore 10.00 del 17 maggio fino alle 14.00 del 30 giugno.

Infine, sempre in tema di digitale ricordiamo il Bonus Internet per PMI e partite IVA fino a 2.500 euro ed erogate dal MISE.

Per la misura riguardante i sistemi di gestione, il plafond è di 150mila euro e anche qui i cfp ristorano gli interventi avviati dopo il 1° gennaio 2022. Le risorse sono ripartite in base all’ordine di arrivo delle richieste e coprono fino al 50% delle spese ammissibili e documentate.

L’importo del voucher varia tra i 2.500 e 5.000 euro in base alla certificazione in questione. La procedura d’invio dell’istanza è identica al caso precedente. Quanto ai termini, essi vanno dalle ore 12.00 del 3 maggio fino alle 14.00 del 30 giugno.

Questa Camera di Commercio eroga 600.000 euro di contributi di cui 65.000 euro per partecipare a fiere in Italia e all’estero

Il voucher alle imprese per i servizi di internazionalizzazione arriva fino a un massimo di 5.000 euro e gode di un plafond complessivo di 50mila euro. Tra i requisiti di ammissione ai fondi troviamo l’obbligo di iscrizione alla piattaforma “SEI – Sostegno all’Export dell’Italia”.

La domanda di richiesta del cfp va fatta all’indirizzo PEC dell’Ente camerale di Pisa. Quanto ai termini, essa va inviata dal 10 aprile fino al 10 novembre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Invece i fondi per la partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero sono pari a 65mila euro. Il cfp va a copertura dei costi vivi come gli spazi espositivi, le spese per allestimenti, le attività di comunicazione, etc. Il voucher copre il 50% delle spese ammissibili e l’importo arriva fino a 2.500 euro per le manifestazioni extra UE e fino a 2mila euro in tutti gli altri casi.

Le istanze vanno trasmesse tramite PEC alla PEC della CCIA di Pisa a partire dal 10 aprile e dopo lo svolgimento della manifestazione. Variano i termini di scadenza:

vale il 31 luglio 2022 (plafond disponibile di 40mila euro) per le iniziative che si svolgono tra dicembre 2021 e giugno 2022;

il 15 dicembre 2022 (totale risorse: 25mila euro) per quelle che si svolgono tra luglio e novembre 2022.

Premio Innovazione 2022

Il totale delle risorse dei 4 plafond è pari a 593.500 euro. Ad esse si sommano altri 15mila euro per la XVII° edizione del “Premio Innovazione” che premierà 2 imprese della provincia di Pisa. I riconoscimenti andranno ai programmi di innovazione che ottimizzano sostenibilità, risposta al Covid e performance economiche. I 2 premi sono in denaro e pari a 7.500 euro cadauno. Quanto ai termini di candidatura, essi scadono il 30 giugno.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle misure a prendere visione integrale del bando di interesse. precisiamo infatti che in questa sede abbiamo solo riportato i passaggi chiave degli stessi.

Approfondimento

Per chi ama arte e cultura ecco il contributo a fondo perduto dello Stato fino al 45% della spesa anche per mettersi in proprio