Una riservatezza relativa per la fidanzata di Damiano, voce dei Måneskin. Non sopporta che di lei si dica sempre e solo «la fidanzata di», però non possiamo non dire il vero. In fondo l’abbiamo conosciuta (anche) a fianco del cantante romano. Influencer e scrittrice, 26 anni, Giorgia di suo sta cercando di sfondare nel mondo social. E qui, come da tradizione, il racconto fotografico della propria vita privata ha sempre un suo riscontro in termini di followers. Fedez insegna, vero antesignano della divulgazione della propria malattia con tanto di lacrime e sofferenza. Che, in verità, ci sono sembrati veri. Ma per Giorgia c’è di più. Ai problemi di salute, di cui non fa mistero, fa da sfondo quella sofferenza del passato che non tutti conoscono.

In clinica

La ventiseienne che si dichiara contraria alla ceretta e mostra con fierezza quell’incrocio di sopracciglia che vien voglia di strappare. Per non parlare dei peli sulle gambe e sotto le ascelle. Ma lei sta bene così. E deve andar bene anche al suo compagno di vita Damiano, che invece si mostra depilatissimo dal busto ai piedi. Ma non c’è tregua per Giorgia Soleri, che trascorre una nottataccia in ospedale, oltre a quella sofferenza del passato che non tutti conoscono. Il recente ricovero potrebbe essere dovuto a qualche sintomo legato alla vulvodinia, patologia di cui soffre la giovane. Di recente, con il suo lui, Giorgia Soleri si reca alla Camera dei Deputati per depositare una proposta di legge per far sì che la vulvodinia rientri nei LEA (livelli essenziali di assistenza del Sistema Sanitario Nazionale).

Quella sofferenza del passato che non tutti conoscono di Giorgia Soleri, l’influencer di nuovo in ospedale

A 21 anni la Soleri affronta l’esperienza di un aborto. Una scelta, dichiara più volte, dovuta a problemi di salute mentale ed economici. Lei in più occasioni ha dichiarato alla stampa di non provare sensi di colpa perché, nelle condizioni in cui si trovava, non avrebbe avuto possibilità di compiere scelte diverse. Anzi, in alcune interviste l’influencer lamenta le «lacune della legge 194», che riconosce il diritto all’aborto ma «favorisce i sensi di colpa». Comunque la si metta si tratta di un’incresciosa situazione che però nulla avrebbe a che fare con i problemi di salute attuali della ragazza. La sofferenza dell’aborto non è per lei legata al fatto in sé, ma al percorso di riflessione obbligatorio imposto dalla Legge 194.

