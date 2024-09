Vivere da soli in Italia è una scelta sempre più diffusa, ma spesso comporta costi significativi. Secondo l’ISTAT, la spesa media mensile per un italiano single si aggira intorno ai 1.814 euro. Questo dato include tutte le principali voci di spesa, come l’affitto, le bollette, i trasporti e l’alimentazione. Tuttavia, il costo della vita varia notevolmente a seconda della città in cui si vive: ad esempio, nelle grandi metropoli come Roma e Milano, la spesa per l’affitto può essere molto più alta rispetto a città più piccole o aree rurali. Anche l’età incide: i single tra i 35 e i 64 anni affrontano spese maggiori rispetto ai più giovani.

Quanto spende ogni mese un italiano single secondo l’ISTAT? Eccolo svelato

Secondo i dati dell’ISTAT, un italiano single spende in media circa 1.814 euro al mese per mantenere uno stile di vita autonomo. Questa cifra riflette il costo della vita per chi vive da solo, che tende a essere più elevato rispetto a chi condivide le spese con altre persone, come in una famiglia o una coppia. Le spese più significative sono legate all’affitto o al mutuo, con una forte incidenza nei grandi centri urbani come Milano o Roma, dove il costo della vita è più alto.

Le altre spese

Oltre alla spesa per la casa, ci sono le bollette, i trasporti e le spese alimentari, che incidono in maniera importante sul bilancio mensile di un single. L’ISTAT rileva anche che la spesa aumenta sensibilmente nella fascia di età tra i 35 e i 64 anni, dove il costo della vita raggiunge il suo apice. A questa età, i single spesso hanno un reddito maggiore, ma devono far fronte anche a spese più elevate per beni e servizi di cui necessitano per mantenere un determinato stile di vita.

Le differenze geografiche giocano un ruolo importante: vivere in città più piccole o in aree rurali può ridurre significativamente i costi, in particolare per quanto riguarda gli alloggi. Tuttavia, molte delle spese quotidiane rimangono simili in tutta Italia. Anche la gestione del tempo libero, i viaggi e i servizi aggiuntivi, come le assicurazioni e le spese sanitarie, contribuiscono a rendere più oneroso il bilancio mensile di chi vive da solo.

In conclusione, ecco quanto spende ogni mese un italiano single secondo l’ISTAT. Vivere da soli in Italia può essere economicamente impegnativo, con un budget che varia sensibilmente in base a fattori come l’età, il luogo di residenza e lo stile di vita personale.

Lettura consigliata

I settori su cui investire nel 2025 secondo Forrester