Secondo il report di Forrester per il 2025, ci sono tre principali settori in cui gli investitori dovrebbero concentrare la loro attenzione: quantum security, intelligenza artificiale (IA) e sostenibilità digitale. Queste aree tecnologiche emergenti sono destinate a guidare lo sviluppo economico e industriale, influenzando profondamente il panorama degli investimenti nei prossimi anni.

I settori su cui si potrebbe investire nel 2025 secondo Forrester: Quantum Security

La sicurezza quantistica sta diventando sempre più centrale per la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali. I computer quantistici, grazie alla loro potenza di calcolo, sono in grado di risolvere problemi che sarebbero inaccessibili ai computer tradizionali, come la decodifica degli attuali sistemi di crittografia. Questo rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza dei dati a livello globale. Forrester prevede che le aziende dovranno investire in soluzioni innovative per proteggere le proprie informazioni attraverso nuovi standard di sicurezza quantistica. Le tecnologie crittografiche avanzate basate su principi quantistici saranno essenziali per garantire che le informazioni sensibili non vengano compromesse.

Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale è già presente in molti settori, ma nei prossimi anni il suo impatto crescerà esponenzialmente. Forrester suggerisce che gli investimenti in IA saranno cruciali per l’automazione dei processi, la gestione dei dati e lo sviluppo di nuove soluzioni in ambito sanitario, industriale e finanziario. L’adozione di modelli di machine learning e deep learning migliorerà l’efficienza aziendale, permettendo alle imprese di prendere decisioni sempre più precise e rapide. L’IA non sarà solo utilizzata per migliorare la produttività, ma anche per creare nuove opportunità di business, come l’ottimizzazione delle risorse e lo sviluppo di nuovi servizi personalizzati. Vediamo l’ultimo dei settori su cui si potrebbe investire nel 2025 secondo Forrester.

Sostenibilità Digitale

Un altro aspetto che Forrester evidenzia è l’importanza della sostenibilità digitale. Le aziende stanno sempre più considerando l’impatto ambientale delle loro attività e operazioni, e questo si riflette anche nelle tecnologie digitali. L’adozione di pratiche sostenibili in ambito IT, come la riduzione dell’uso di energia nei data center e l’ottimizzazione delle infrastrutture, sarà fondamentale. Investire in tecnologie che riducono l’impronta di carbonio e migliorano l’efficienza energetica non solo sarà una priorità per conformarsi alle nuove normative ambientali, ma attirerà anche investitori e clienti sempre più attenti alla responsabilità sociale delle imprese.

Per chi cerca opportunità di investimento nel 2025, secondo Forrester, puntare su quantum security, intelligenza artificiale e sostenibilità digitale sarà la chiave per ottenere ritorni significativi. Queste tecnologie non solo plasmeranno il futuro dell’economia globale, ma permetteranno alle aziende di prosperare in un mercato sempre più competitivo e interconnesso. Gli investitori che sapranno intercettare questi trend avranno la possibilità di trarre vantaggi concreti da queste rivoluzioni tecnologiche.

