Quanto si risparmia abolendo l’ora solare ed i benefici per la salute

È ormai scattato in Italia il conto alla rovescia per lo spostamento delle lancette dell’orologio. Indietro di sessanta minuti. Succederà nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre del 2022, con il passaggio dall’ora legale all’ora solare.

Con questo cambio dell’ora si guadagnerà nell’immediato un’ora di sonno in più, così come ci sarà più luce di mattina. Ma nello stesso tempo le giornate si accorceranno in quanto farà buio già nel pomeriggio. Il passaggio inverso, dall’ora solare all’ora legale, è fissato per il prossimo anno. Precisamente, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo del 2023.

Quanto si risparmia abolendo l’ora solare e perché è meglio quella legale

Ed il tutto fermo restando che, con il cambio dell’ora due volte l’anno, molte persone accusano nell’immediato disturbi che possono spaziare dall’insonnia all’emicrania, passando per alterazioni dell’appetito. Non a caso in molti, anche scienziati, caldeggiano l’abolizione dell’ora solare. E quindi non spostare più due volte l’anno le lancette dell’orologio. Ed in tal caso si andrebbero ad eliminare i disturbi sopra indicati di cui soffrono molte persone con il cambio dell’ora.

Su quanto si risparmia abolendo l’ora solare, e quindi mantenendo l’ora legale, i minori consumi di elettricità sono stati recentemente stimati, in termini monetari, in quasi 3 miliardi di euro. Un risparmio rilevante ed importante specie in questo momento che è caratterizzato dalla crisi energetica. Inoltre, come sopra accennato, molti scienziati hanno chiesto di mantenere in Italia l’ora legale almeno per un altro mese. E quindi spostando la variazione dell’ora al prossimo mese di novembre.

Tra ora solare ed ora legale, la questione relativa al risparmio energetico è di scottante attualità. Visto che, nel corrente trimestre, la luce è la più cara di sempre in Italia per i clienti domestici nel mercato tutelato. Mentre per quel che riguarda il gas si attendono a breve ribassi per le tariffe applicate alle famiglie. E questo anche perché, sul mercato di riferimento di Amsterdam, i prezzi del gas ora sono ben lontani dai massimi storici delle scorse settimane.

Quali sarebbero i rischi nello spostare le lancette due volte l’anno

Da studi e ricerche americane, tra l’altro, sarebbe emerso che il passaggio tra l’ora solare e l’ora legale avrebbe effetti negativi sulla produttività dei lavoratori. Aumenterebbe il rischio di ictus e di infarto. E causerebbe pure più incidenti stradali. Al punto che proprio negli Stati Uniti, in base ad una proposta di Legge nel caso venisse approvata, già dall’inverno del 2023 l’ora legale potrebbe diventare permanente.

