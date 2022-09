Si dice che non si voglia più risposare per non perdere la pensione di reversibilità. Cioè l’importo che le spetta per gli anni di matrimonio con Sandro Paternostro, il giornalista che Carmen Di Pietro sposa quando ha solo 33 anni e lui ne ha 76. Uno scarto di anni tra i due che non può non attirare i media e il gossip al punto che in tanti pensano e dicono che l’unione abbia una finalità per così dire patrimoniale. Lei nega sempre e anche dopo la morte di Sandro nel 2000 continua a dichiarare che il suo amore per l’uomo è eterno.

La presunta eredità di Carmen

Attualmente pare la sua dimora sia molto lussuosa, arredata con gusto e stile. Non può certo dirsi che il suo passato si caratterizzi per la coesistenza di due cuori e una capanna. Per capire quanto prende di pensione di reversibilità sondiamo tra le numerose pagine di cronaca rosa che sulla coppia scrivono a lungo. Ma di più, secondo voci indiscrete di alcuni organi di stampa, la donna percepirebbe una pensioncina inferiore ai 3mila euro al mese. Per anni invece avrebbe beneficiato della cifra tonda pari a 3.000 euro.

Quanto prende di pensione di reversibilità Carmen Di Pietro vedova dal 2000

Dopo la morte di lui, il 23 luglio del 2000, Carmen ha una relazione con Giuseppe Iannoni. Ci sono anche delle foto che li ritraggono in abito nuziale, ma non è dato sapere con certezza se realmente siano sposi o meno. I maligni dicono che il matrimonio, sulla carta, non esiste. Ma sono voci. Rimane l’enigma tra quanti ritengono il sì per tutta la vita ci sia stato e quanti invece parlano solo di unione e convivenza. Non foss’altro per non perdere la pensione! Fatto sta che attualmente i due non sono più insieme. Quel che però rimane è la maternità di Carmen che con Iannone ha due figli: Alessandro e Carmelina. Dal 2016 la showgirl di origine lucana si dice single e dichiara che l’unico uomo è suo figlio.

La carriera

La showgirl nasce a Potenza e la sua carriera inizia a teatro e poi in radio. La popolarità però arriva con la partecipazione a «L’Isola dei Famosi» nel 2004 su Rai 2. Fra gli altri aneddoti, celebre lo sketch in cui Carmen riesce a placare la lite funesta tra Antonella Elia e Aida Yespica. E ritorna all’Isola dei Famosi nella scorsa edizione con suo figlio Alessandro dove si classifica al terzo posto. Negli anni di mezzo (tra il 2004 e il 2022) partecipa più volte come ospite TV e opinionista.

