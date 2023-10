La voglia di investire e guadagnare una rendita non va mai in letargo e assomiglia, per così dire, alle piante sempreverdi. Ogni momento è buono per studiare una strategia vincente di breve o medio e lungo termine. Ad esempio, quanto incasso a scadenza se a novembre sposto 15.000 euro dal conto corrente in banca o alle Poste e li vincolo per 12 mesi?

Qui metteremo a confronto due tipici strumenti del reddito fisso, il conto deposito (CD) vincolato e l’offerta Supersmart sul libretto Smart. Vediamo i punti di forza dell’uno e dell’altro strumento, andando oltre all’analisi dei rendimenti.

Vincolare 15.000 euro a 12 in Poste: quanto rendono?

Partiamo dal risparmio postale: quali sarebbero oggi le alternative a 12 mesi in Poste Italiane?

Le offerte al momento disponibili per i titolari di libretto Smart sono la Supersmart 366 giorni e la Supersmart 360 giorni. Giorno più giorno meno, si tratta di vincolare i soldi per 1 anno circa e l’accantonamento minimo è di 1.000 €. Tuttavia, tra i due prodotti (che non prevedono spese di apertura, gestione e chiusura) c’è una grossa differenza in termini di disponibilità e rendimento.

La promo Supersmart 366 giorni è dedicata solo a chi apporta nuova liquidità e l’accantona per il periodo in questione. A scadenza il tasso annuo lordo è del 3,50% e il termine ultimo per aderirvi è lunedì 6 novembre. Poi è plausibile che entro la fine dell’anno arriverà una nuova promo con tempi e rendimenti tutti da scoprire.

L’offerta Supersmart 360 giorni non prevede condizioni particolari tranne l’essere titolare di un libretto Smart e di vincolare una data somma. Qui il tasso annuo lordo a scadenza è del 2,50%.

In entrambi i casi la tassazione sugli interessi (che arrivano comunque a scadenza) è del 26,00% mentre l’imposta di bollo è del 2×1.000 annuo del vincolo. In pratica è lo stesso regime fiscale che incontriamo sul fronte CD.

A questo punto sfruttiamo il simulatore presente sul portale di Poste per vedere quanto incasseremmo dopo 12 mesi attivando uno dei due vincoli. Su un ipotetico capitale di 15mila €, il deposito a 360 giorni frutterebbe 273,08 €, quello a 366 giorni 388,68 €. Gli importi riportati sono al netto della sola ritenuta fiscale.

Spostiamoci ora sul fronte bancario per vedere quanto renderebbe lo stesso capitale su alcuni dei tanti CD vincolati oggi presenti sul mercato. In particolare, teniamo a precisare che i prodotti e le relative banche qui citate valgono a puro titolo di esempio e raffronto. Pertanto potrebbero esserci prodotti molto più redditizi e/o convenienti rispetto a quelli da noi incontrati e quindi non riportati.

Sul vincolo a 12 mesi, il Cherry Vincolato dell’omonima banca e il ViViConto Extra di ViViBanca offrono un tasso lordo del 5,00% (netto 3,70%). In entrambi i casi gli interessi sono liquidati a ogni trimestre, le spese di bollo sono a carico del cliente e non sono previste particolari spese di gestione conto. Ancora, le banche emittenti non ammettono lo svincolo anticipato, mentre tale opzione è possibile invece con ambedue le offerte Supersmart di cui sopra.

Sfruttando qui i simulatori presenti sulle pagine delle rispettive banche scopriamo che il guadagno netto (di sola ritenuta) sarebbe di 555 € su 15mila € ipotetici.

In chiusura invitiamo il Lettore a indagare in prima persona sull’attuale stato dell’arte del reddito fisso tra le varie opzioni presenti sul mercato. In particolare, di leggere sempre e attentamente le condizioni commerciali previste dal particolare intermediario di turno.