Quanto guadagnano gli attori di Un posto al sole? Svelato stipendio e anticipazioni delle prossime puntate

Un posto al sole è la soap opera che ha intrattenuto generazioni di persone. Ma quanto guadagna il cast? Vediamo le cifre degli incassi e cosa aspettarsi dalle prossime puntate.

Circa ventisette anni fa andava in onda la prima puntata di Un posto al sole. La fiction di Rai 3, da allora, ha avuto un successo sempre crescente. Basti pensare che gli episodi più seguiti avrebbero toccato lo share del 15%. Il seguito di appassionati è merito della struttura efficace della narrazione e della capacità di recitare degli interpreti. Proprio sul cast vogliamo porre l’attenzione. Tutti conosceremo personaggi come Silvia e Rossella Graziani o Michele Saviani. Ma, uscendo per un istante dalle scene, abbiamo idea di quanto guadagnano gli attori di Un posto al sole? Sveliamo le cifre.

Introduzione alla trama

Per chi non lo avesse mai seguito, Un posto al sole racconta le vicende degli abitanti di un condominio. La serie è interamente ambientata in Italia, in particolare a Napoli. Palazzo Palladini, posto sulla collina di Posillipo, è il fulcro degli eventi. Alla morte del proprietario dello stabile, l’appartamento migliore passa nelle mani della figlia avuta con la governante. Questo fatto non andrà giù a qualcuno, che cercherà di ostacolare in tutti i modi la nuova inquilina. Nello svilupparsi della trama, si assisterà a momenti di alta tensione e intrighi amorosi.

Quanto guadagnano gli attori di Un posto al sole secondo le stime

La fama di chi recita nel cast di una delle soap italiane più apprezzate promette ampi guadagni. Per questo, ci si potrebbe chiedere quali siano effettivamente i numeri che entrano nelle tasche degli attori. Ebbene, in questo caso è doveroso precisare che non ci sarebbero fonti ufficiali alle quali fare affidamento. Tuttavia, ci si potrebbe appoggiare ad alcune indiscrezioni e informazioni a disposizione. Il cachet non sarebbe identico per tutti. Gli attori principali, quelli più importanti, percepirebbero una somma maggiore rispetto agli altri. In generale, gli introiti dovrebbero attestarsi tra i 1.000 e i 5.000 euro a settimana.

Cosa succederà nelle nuove puntate?

Vediamo un piccolo riassunto di ciò che accadrà nelle puntate dal 9 al 13 ottobre. Lara esce di senno e minaccia alla vita di Marina, che si salverà grazie all’intervento di Ida. Roberto prende una decisione riguardo Lara, che nel frattempo era fuggita. La donna minaccerà di rivelare la verità su Tommaso, tenendo in apprensione Roberto e Marina.

Le rivelazioni di Giancarlo fanno riflettere Silvia, che desterà preoccupazione nell’amica Mariella. Alla fine la donna farà la sua mossa, ma coinvolgerà inevitabilmente Otello. La convivenza con Giancarlo si rivelerà più difficile del previsto, a causa del terzo incomodo. Nel frattempo, le divergenze editoriali tra Filippo e Michele proseguono ininterrottamente. Jimmy scopre la malattia di Bricca, mentre Giulia capisce che Luca ha un segreto. Bice si ritrova a parlare del divorzio, invece Viola e Damiano si incrociano dopo l’atto carnale. Guido rincontra Gerry e approfondisce il suo malessere.