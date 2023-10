Dove andare in vacanza a novembre: la mitica terra di vini e colline dove vive Giovanni Storti, quanto costa un soggiorno?

Anche in autunno l’Italia sa stupire con i colori tipici e i paesaggi. La tappa ideale potrebbe rivelarsi la meta amata da Giovanni Storti, componente del celebre trio comico con Aldo e Giacomo. Andiamo alla scoperta di questo magnifico angolo nostrano e sveliamone i costi per il soggiorno.

L’autunno è una stagione sottovalutata. Con le sfumature di colore e le sagre a tema sa offrire svago e vivacità alle giornate. Se stai pensando di organizzare un weekend o una sosta più lunga in un posto degno di visita, abbiamo la soluzione che fa per te. È una meta che amerai per i panorami incredibili e la tipicità dei prodotti. Si trova nel Nord Italia e ha catturato l’attenzione di molti, tra cui il celebre comico Giovanni Storti. Vediamo di quale destinazione parliamo e perché segnarla sull’agenda.

Dove andare in vacanza a novembre? Ecco la terra di sapori e profumi

Per vivere appieno la magia dell’autunno, potrebbe non esserci scelta migliore del Monferrato. Qui si incontrano tradizione e storia, in una cornice naturale che coinvolge tutti i sensi. Anche Giovanni, che ama la natura e si fa promotore dell’ambiente, ha trovato la pace in questa regione ricchissima. D’altronde, il Monferrato è luogo di biodiversità e scorci mozzafiato, ma anche di vino.

In un ipotetico itinerario d’autunno potremmo inoltrarci per risaie, vigneti e borghi bandiera arancione. Sosta obbligatoria è Casale Monferrato, dalle origini medievali. A poca distanza c’è Moncalvo, con le fabbriche dell’Ottocento visibili sulla collina. Più in là sorge invece Ozzano, riconosciuto dal TCI per le qualità in fatto di territorio e accoglienza. Qui attorno si possono intraprendere piacevoli passeggiate o pedalate in bici, circondati da bellezze naturalistiche e culturali.

Nei dintorni ci attende poi il Parco del Po, con la Riserva naturale Ghiaia Grande. Di grande impatto è anche l’area tra Morano, Trino e Crescentino. Senza dimenticare la Riserva speciale del Sacro Monte di Crea, e l’iconico borgo di Rosignano.

Quanto costa fermarsi qui?

Il Monferrato è il luogo perfetto dove andare in vacanza a novembre. I prezzi presi in considerazione si riferiscono a una notte per due persone, sul sito di Booking. Tra gli alberghi segnaliamo l’hotel La Noce, a 99 euro. L’hotel Valentino ad Acqui Terme, invece, propone un prezzo di 75 euro. Un po’ più caro è l’Agorà hotel a Calamandrana, a 130 euro.

In alternativa, ci sono altre strutture sparse per tutto il territorio. L’agriturismo Olivazzi, a Quattordio, offre pernottamento a 78 euro a notte. Cascina Marcantonio, sempre ad Acqui Terme, propone un soggiorno a 145 euro. A Cereseto c’è invece agriturismo Airale, in cui si può sostare per 125 euro a coppia.