Un penny (singolare di pence o pennies) è una moneta che vale 1/100 di un dollaro. Ne esistono alcune particolarmente rare che sono ricercatissime dai collezionisti di tutto il Mondo e che con il passare del tempo hanno raggiunto un grande valore. Quali sono? Scopriamolo a breve.

Abbiamo spesso scritto di vecchie lire, monete commemorative e banconote ricercatissime dai collezionisti per svariate ragioni: perché molto rare, perché frutto di errori di conio o semplicemente perché rappresentative di un particolare momento storico.

Stavolta non tratteremo monete italiane o europee, bensì americane. Infatti, ci concentreremo su una moneta in particolare e cioè il penny, il nome non ufficiale con cui viene indicata la moneta dal valore di un centesimo di dollaro.

Quali sono i penny più ricercati al Mondo e quanto valgono

In particolare scriveremo di quei penny che sono particolarmente rari e che pertanto hanno assunto un elevato valore. Ricordiamo, tuttavia, che per essere rivendute ad un prezzo elevato le monete devono essere fior di conio. Quindi, non devono essere mai state utilizzate.

Altrimenti, difficilmente si troveranno collezionisti disposte ad acquistarle, specialmente a prezzo pieno. Fatta questa doverosa premessa, procediamo con l’elencate i penny più rari e più di valore mai messi in circolazione.

Dunque, quali sono i penny più ricercati al Mondo e quanto valgono? Al primo posto c’è decisamente quello noto come S. Wheat Penny, su cui è rappresentato il volto di Abramo Lincoln. Il suo valore può ammontare finanche 700 euro. L’importante è che sia in eccellenti condizioni di conservazione.

Un altro penny molto ricercato rappresenta invece la testa di un indiano. Le versioni di maggiore valore sono quelle del 1870 e del 1909. In questo caso, il valore può ammontare finanche a 1.000 euro.

Prima di procedere a rivendere una vecchia moneta si raccomanda di farla valutare da un esperto numismatico, che saprà accertarne la validità. Infatti, nella maggior parte dei casi una persona poco esperta potrebbe non saper riconoscere un falso.

