Quanto guadagna Filippo Bisciglia con Temptation Island, la casa romana in cui vive con la compagna e il costo di un immobile nella Capitale

Filippo Bisciglia è stato confermato nel ruolo di conduttore per la prossima edizione di Temptation Island. Ti sveliamo quanti soldi guadagna grazie a questo ruolo.

Nel suo ruolo di conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia è stato molto bravo a guadagnarsi le simpatie del pubblico.

Lo ha fatto grazie ad alcuni dei suoi interventi pacati e ragionevoli, con cui è difficile non trovarsi d’accordo. Pertanto, non sorprende che sia stato riconfermato come conduttore per la nuova edizione del fortunato programma.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia con Temptation Island? Ecco svelato

In molti si chiedono quale sia il cachet del conduttore per la sua partecipazione al programma. Ebbene, per anni la cifra è stata ignota.

Solo di recente è emerso che il suo stipendio ammonterebbe a circa 50 mila euro escludendo, però, eventuali guadagni provenienti dagli sponsor. Quindi, è molto probabile che guadagni ancora più soldi. Ecco, quindi, quanto guadagna Filippo Bisciglia con Temptation Island.

Non sappiamo invece a quanto ammonti il patrimonio di Filippo Bisciglia nel complesso, né possiamo fare una stima.

La casa da sogno in cui vive con la compagna, Pamela Camassa

La compagna di Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, lavora a sua volta nel mondo dello spettacolo. Come già anticipato, i due convivono in una casa a Roma.

L’appartamento è molto grande e, come è possibile vedere dalle foto sull’account Instagram di Bisciglia, è arredata con mobili di colore bianco. È dotato di una terrazza con una splendida vista sulla Capitale.

Sembra che la casa si trovi nel cuore della città, anche se non sappiamo esattamente in che punto né quanto sia grande. Pertanto, non possiamo stimarne il valore.

Il costo in euro di una casa a Roma e dove si spendono meno soldi per acquistarne una

Chi vuole andare a vivere a Roma immagina già che una casa sia molto costosa. Nello specifico, si va da un minimo di 3.253 euro a metro quadro ad un massimo di 3.318 al metro quadro.

Tuttavia, ci sono alcune zone periferihce in cui si può spendere anche molto meno. Ad esempio, quelle circostanti Roma Municipio X, nei pressi di Acilia, che comprendono anche Madonnetta, Casal Polacco e Infernetto. Anche a Conca d’Oro, Talenti e Monte Sacro i prezzi sono più bassi che nel resto di Roma.

