Ancora contributi da 1.800 euro mensili dall’INPS per invalidi e disabili che ne facciano domanda: ecco fino a quando

Grazie a questo bando di concorso si possono ottenere contributi importanti per chi è affetto da gravi patologie. Perché aspettare? Ecco come fare la domanda.

Uno dei principali obiettivi del nostro Ordinamento è consentire una vita dignitosa e decorosa a tutti i cittadini, soprattutto a chi vive condizioni di disabilità. Il nostro legislatore infatti ha previsto diverse forme di tutela e sostegno per chi soffre di gravi patologie che ostacolano l’ordinario svolgimento delle attività quotidiane. Inoltre sono anche tante le misure poste a sostegno per coloro che assistono familiari in gravi condizioni di disabilità. Si pensi ai permessi regolarmente retribuiti per i lavoratori che prestano assistenza ad un loro familiare.

Tra le diverse misure, l’INPS riconosce importanti contributi per coprire totalmente o parzialmente le spese necessarie per cure di lungo periodo o ricoveri in RSA. Si tratta del bando di corso Long Term Care per soggetti con gravi patologie e che necessitano di ricoveri in strutture specializzate o lunghe cure. Nonostante il bando di concorso, sia stato pubblicato nel 2022, la prestazione è riconosciuta fino al 30 giugno 2025. Pertanto gli interessati potranno presentare nuove domande fino alle ore 12,00 del 31 gennaio 2025.

Ancora contributi da 1.800 euro mensili dall’INPS per chi presenta la domanda

Il 5 settembre l’INPS infatti ha pubblicato le nuove graduatorie dei vincitori e degli idonei al bando di concorso. I soggetti affetti da patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo, ricoverati a pagamento potranno ottenere ancora contributi da 1.800 euro mensili dall’INPS. Questi non sono dovuti però per gli ospiti parzialmente autosufficienti che necessitino di assistenza non continua.

I titolari del diritto sono gli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in servizio o pensione. Nonché dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Fondo Ipost. Possono beneficiarne, il coniuge, i figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di affidamento familiare, giudiziale o preadottivo. Inoltre qualora il titolare del diritto ne sia tutore o curatore, potranno beneficiarne anche i fratelli, sorelle e affini di primo grado.

Come fare la domanda

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo all’Area riservata MyINPS, digitando nel motore di ricerca “Domande Welfare in un click. A quel punto, cliccare su “Accedi al servizio”, “Scelta prestazione” e “Long Term Care” e seguire tutte le indicazioni. La domanda inoltre potrà presentarsi anche mediante Patronato o Contact Center ai numeri 803164 o 06164164. Il richiedente alla data d’inoltro della domanda dovrà essere in possesso dell’ISEE Sociosanitario Residenze riferita al nucleo familiare in cui è presente il beneficiario.