Quanto costa mangiare nel miglior ristorante dell’olio 2023 ad Assisi? È pure consigliato dalla guida Michelin

Quando ci sediamo a tavola cerchiamo di concentrarci sui sapori e di liberare la mente dai pensieri. Mangiare è necessario, ma è pure un piacere. Questo viene appagato in particolare da cuochi esperti che usano ingredienti del territorio. Tra molti conosciamo lo chef di un noto ristorante umbro e cosa propone il suo menù insieme ai prezzi.

Tra tante Regioni italiane ce n’è in particolare una legata a un santo tra i più noti e amati, Francesco d’Assisi. La sua storia affascina e ha ispirato molti film di grandi registi, tra cui Liliana Cavani e Franco Zeffirelli. I luoghi dove è cresciuto e vissuto sono meta di pellegrinaggio. L’Umbria racchiude tanti posti francescani, ma è da visitare anche per molti altri motivi. Pensiamo alla bellezza dei fiori di Castelluccio di Norcia o ai tesori artistici e architettonici di Perugia e Orvieto.

Due motivi in più per andare in questo luogo sacro

Tra i prodotti locali in Umbria troviamo il tartufo, le lenticchie, l’olio. Proprio quest’ultimo alimento è usato da uno chef come ingrediente di molti piatti. Ci riferiamo a Lorenzo Cantoni ritenuto nel 2021 il miglior chef dell’olio AIRO.

Il concorso nazionale Turismo dell’olio è promosso dall’associazione Città dell’olio. Una delle sezioni riguarda la ristorazione e per il 2023 ha vinto il primo premio Il Frantoio di Assisi. Il loro chef Cantoni ha come mission l’utilizzo di prodotti stagionali e locali, coniugando la tradizione con l’innovazione. L’olio, come abbiamo accennato, è tra gli ingredienti principali delle sue proposte culinarie. Nelle preparazioni sarebbero banditi burro e soffritti.

Il ristorante si trova nel centro della incantevole cittadina umbra e il panorama è mozzafiato.

Scopriamo quanto costa mangiare nel miglior ristorante dell’olio 2023 ad Assisi

Curiosiamo ora nel menù. Quello degustazione da 3 a 7 portate va da 55 euro fino a 110 euro. 3 calici in abbinamento costano 30 euro, per 5 calici invece si spendono 45 euro.

Per quanto riguarda il menù à la carte tra gli antipasti c’è il Lingotto di catalana con astice, peperoni, cipolla di Cannara, cetriolo. Il prezzo è di 30 euro. Una degustazione di salumi e formaggi viene 35 euro. Tra i primi troviamo Pomo d’oro, lo spaghetto con sei pomodori, sei olii e sei cotture. Come secondo si può scegliere tra pesce o carne con prezzi che vanno da 26 a 35 euro.

Per dessert lo chef propone tre alternative. Abbiamo la Namelaka con fichi, cioccolato e olio extravergine d’oliva oppure la cassata o pane, olio e pomodoro. In cantina si conservano vini pregiati da abbinare ai diversi piatti.

Ecco quindi quanto costa mangiare nel miglior ristorante dell’olio 2023 ad Assisi. Inoltre, il ristorante anche per l’anno in corso è tra quelli consigliati dalla guida Michelin. Infine, ricordiamo che Il Frantoio richiede la prenotazione.

