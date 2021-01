Twitter è la nota piattaforma di microblogging che negli ultimi giorni è salita alla ribalta della cronaca dopo la clamorosa decisione di sospendere l’account del Presidente uscente degli USA, Donald Trump. Il tycoon newyorkese è stato censurato per aver violato le regole della piattaforma.

Ma quanto dura e quando scatta la sospensione su Twitter, anche per chi non è una persona politicamente esposta?

Ecco quanto dura e quando scatta la sospensione su Twitter

Nel dettaglio, sui principali social network, Twitter incluso, vige la libertà di espressione e di opinione, e pure il diritto di critica. Ma queste libertà sono esercitabili sempre tenendo dei comportamenti leciti. Altrimenti Twitter, nel caso specifico, può sospendere l’account di un utente se, per esempio, pubblica messaggi che incitano alla violenza o all’odio. E lo stesso dicasi per le minacce e per la promozione di atti di estremismo violento. Per Donald Trump, per esempio, Twitter ha sospeso il suo account personale proprio per incitamento alla violenza.

Su quanto dura la sospensione su Twitter, la misura più severa, da parte della piattaforma di microblogging, è la sospensione permanente. Quella che è scattata proprio a carico del Presidente uscente degli USA. La maggioranza delle sospensioni degli account, invece, è solo temporanea con una durata che può spaziare da un minimo di dodici ore ad un massimo di sette giorni.

Si tratta, nello specifico, di una sospensione temporanea dell’account quando l’utente, per esempio, viene segnalato per comportamenti offensivi occasionali. Durante la sospensione temporanea l’account Twitter resterà attivo, e quindi visibile. Ma a carico dell’utente scatteranno delle inibizioni. Come l’impossibilità a mettere i “mi piace”, a twittare e pure a ritwittare.

Sospensione dell’account su Twitter anche in caso di hackeraggio

Per chi, invece, ritiene di essersi comportato bene su Twitter, e nonostante ciò l’account risulta comunque sospeso, è probabile che il profilo in questione possa essere stato hackerato. In questo caso Twitter, rilevando potenziali violazioni della sicurezza, sospenderà l’account al fine di limitare ogni potenziale attività dannosa. E questo in attesa di avviare le procedure per restituire l’accesso al legittimo proprietario dell’account.