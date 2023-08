Tutti i trucchi casalinghi per mantenere più a lungo l’abbronzatura senza spendere soldi in prodotti di bellezza specifici

Sei tornata dalle vacanze e non vuoi rinunciare all’abbronzatura? Ecco qualche consiglio economico per farla resistere fino a settembre.

Arrivati a questo punto dell’estate, c’è chi ancora deve andare in vacanza e pregusta l’abbronzatura dorata e chi invece pensa a come mantenerla.

In effetti, niente più della tintarella riesce a dare a viso e corpo un aspetto immediatamente più fresco, sano e tonico.

Senza contare i benefici per la pelle quando si prende un po’ di sole, ovviamente a patto di seguire le classiche raccomandazioni.

Ma se sei già andato in ferie e non hai tempo o soldi per fare qualche weekend tra mare e montagna per ravvivare la tintarella?

Ecco tutti i trucchi casalinghi per mantenere più a lungo l’abbronzatura anche senza acquistare specifici prodotti.

Protezione solare? Sì, grazie

Tra le prime cose che vengono in mente per preservare l’abbronzatura c’è sicuramente l’idea di continuare il trattamento con creme idratanti e doposole.

Puoi continuare ad usare questi prodotti anche una volta finite le vacanze così da mantenere la pelle liscia e sana e non sprecare il prodotto.

Ma sapevi che dovresti anche continuare ad applicare la protezione solare?

Non solo protegge la pelle dai raggi UV anche quando fai un semplice giro in centro, ma aiuta a prolungare l’abbronzatura.

Un’altra accortezza da prendere per mantenere il bel colorito dorato faticosamente conquistato, poi, è fare la doccia con acqua tiepida.

Sia stare a bagno troppo lungo che usare acqua calda sono abitudini che favoriscono la disidratazione cutanea e dunque la perdita dell’abbronzatura.

E a proposito di doccia, cerca di utilizzare un bagnoschiuma con ingredienti lenitivi e nutrienti con azione antiossidante sulla pelle.

Se poi sei abituata a fare lo scrub, il consiglio è di limitarlo ad una volta a settimana, usandone uno delicato e massaggiando delicatamente.

L’esfoliazione è utile per evitare l’accumulo di cellule morte e il conseguente aspetto opaco della pelle, ma se troppo frequente accelera la perdita dell’abbronzatura.

Tutti i trucchi casalinghi per mantenere più a lungo l’abbronzatura: dall’alimentazione al dry brushing

Ma il benessere dell’abbronzatura passa anche dalla tavola.

In questo caso, i consigli da seguire sono fondamentalmente due: bere tanto e privilegiare gli alimenti ricchi di betacarotene.

Tra questi ci sono ad esempio le albicocche, le carote, le patate dolci, il melone, i peperoni rossi, gli spinaci, la lattuga e il mango.

Infine, un consiglio beauty che arriva direttamente dalle star di Hollywood come Gwyneth Paltrow, ma che è economicamente alla portata di tutte.

Si chiama Dry brushing e consiste in una delicata spazzolatura a secco del corpo da fare mattino e sera, con apposita spazzola dalle setole morbide.

Questo trattamento non solo favorisce il rinnovamento epidermico, ma stimola anche il microcircolo portando alla riduzione di cellulite e buccia d’arancia.

Le spazzole utili per il trattamento si trovano comodamente su siti come Amazon o Sephora e hanno un costo spesso inferiore ai 10 euro.