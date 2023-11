Quanto guadagna con un solo post sui social Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne: cifre incredibili

Terminata l’esperienza di Uomini e Donne, Rosa Perrotta ha iniziato la sua carriera da influencer riscuotendo un notevole successo. Ma quanto guadagna l’ex tronista?

Uomini e Donne è un programma televisivo che da ben 4889 puntate appassiona gli italiani. Una trasmissione che riscuote molto successo e che va in onda ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì su Canale 5.

Un format molto particolare che offre la possibilità a uomini e donne di incontrarsi, corteggiarsi, conoscersi e creare dei legami amorosi. Il fine ultimo è quello di formare delle coppie.

Il programma di Maria De Filippi ha due versioni: il trono classico che vede come protagonisti i giovani e quello over dedicato alle persone dai 40 anni in su.

Sono tanti gli sconosciuti che, in questi anni, si sono innamorati. Alcuni hanno sciolto il legame subito dopo la fine della trasmissione, altri, invece, hanno creato una famiglia.

Tra le coppie più amate di sempre troviamo Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Oggi genitori di tre bellissimi bambini. Ma anche Andrea Damante e Giulia De Lellis che, dopo alcuni anni di alti e bassi, oggi non sono più una coppia.

Amore e lavoro

Una delle troniste più amate dal pubblico è stata anche Rosa Perrotta.

Classe 1989, la Perrotta prima di approdare a Uomini e Donne, ha conseguito una laurea in Management Strategico e partecipato a qualche trasmissione televisiva.

La sua presenza nel programma risale al 2017. Il suo trono si concluse con la scelta del corteggiatore Pietro Tartaglione.

A distanza di anni la loro storia d’amore dura ancora e oggi la coppia ha due bellissimi bambini.

La ex tronista è una famosa influencer (una delle più seguite in Italia), il suo profilo Instagram conta quasi 2 milioni di follower.

Uomini e Donne, non solo le ha permesso di trovare l’amore ma anche una certa notorietà.

Quanto guadagna con un solo post sui social Rosa Perrotta: ecco i dettagli

Durante la partecipazione alla trasmissione televisiva “Generazione Z” condotta da Monica Setta, l’influencer ha parlato della sua vita e rivelato anche i suoi guadagni.

La Perrotta ha dichiarato di amare molto il suo lavoro. Lavoro che svolge con passione e dedizione e che le permetterebbe anche di guadagnare dei compensi da capogiro. E sì perché, per ogni post pubblicato, la cifra si aggirerebbe intorno ai 4 mila euro. Ecco, quanto guadagna con un solo post sui social Rosa Perrotta.

Ma non è tutto oro quello che luccica, perché la ex tronista ha anche dichiarato di ricevere ogni giorno alcuni commenti molto cattivi e piedi di odio.