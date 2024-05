Hai mai pensato di andare a vivere a Milano? Come in molti sanno, acquistare un immobile in questa città è particolarmente costoso. Anzi, il prezzo di una casa lì è persino più elevato di una nella Capitale. Pertanto, la maggior parte delle persone che si sposta a Milano per ragioni lavorative opta per acquistare un immobile in uno dei comuni vicini. Si tratta, infatti, della soluzione migliore e meno dispendiosa. Ma se il costo di un immobile è di gran lunga superiore alla media italiana, quanto costa invece vivere a Milano? Con quale stipendio ci si può assicurare un tenore di vita dignitoso? Scopriamolo a breve.

Quanto costa vivere a Milano? Comprare casa

Per comprare casa a Milano ci vogliono in media più di 5.000 euro al metro quadrato. Si tratta di un prezzo di gran lunga al di sopra della media italiana, che si aggira attorno ai 2.000 euro al metro quadrato.

Il prezzo della vita

Ma quanto costa invece la vita di tutti i giorni? Secondo gli esperti, per vivere dignitosamente in questa città servirebbe guadagnare un minimo di 3.000 euro al mese. Se si tiene in conto che lo stipendio medio di un impiegato italiano è di gran lunga minore, è facile immaginare che per la maggior parte delle famiglie italiane sia impossibile permettersi di vivere in questa città. In media, una famiglia milanese spende poco più di 460 euro al mese di soli beni alimentari. Il resto, invece, sono destinati a tutte le restanti spese.

Tuttavia, è anche vero che a Milano i prezzi della carne, dell’abbigliamento, della sanità e dei musei sono minori rispetto a quelli di altre regioni. Sono maggiori, invece, quelli di tabacchi, mutuo, arredo, istruzione e carburante ed energia. Quindi, ecco quanto costa vivere a Milano.

