Quanto costa viaggiare last-minute a Parigi per assistere alle Olimpiadi? Non certo un patrimonio, ecco il prezzo

Parigi torna al centro dell’attenzione mondiale. La cosiddetta Ville Lumière, fino all’11 agosto, ospiterà i giochi della XXIII Olimpiade dell’era moderna. Eppure, i turisti sono molti meno rispetto alle attese. Il motivo? Per molti, il calo di presenze sarebbe dovuto alla paura di trovarsi coinvolti in situazioni rischiose, tanto più in un periodo di crisi nelle relazioni diplomatiche mondiali.

Eppure, per gli appassionati di sport risulta difficile resistere alla tentazione di assistere ad un evento mondiale irripetibile come quello delle Olimpiadi. In linea di massima, ci potrebbe sorprendere che compiere una fuga all’ultimo secondo verso la capitale francese potrebbe rispondere alle esigenze economiche di molte tasche. Quanto costa viaggiare last-minute a Parigi per assistere alle Olimpiadi? Un sogno possibile anche a basso prezzo.

Il prezzo degli hotel, dei trasporti, e dello stadio

La prima sorpresa proviene dagli affittacamere. I prezzi a notte, in città, non sono proibitivi. Dalle ricerche effettuate presso il noto portale Booking, sono innumerevoli le camere matrimoniali da prenotare che nei giorni delle Olimpiadi sono reperibili per 80 euro a notte. La parola d’ordine, in questo caso, è mantenere flessibilità, ed accontentarsi di soggiornare periodi brevi nelle singole strutture. Infatti, se la ricerca su lunghi periodi appare attività davvero dispendiosa, la disponibilità delle stanze è molto maggiore per richieste da una, due o tre notti. Merito, insomma, della necessità di colmare i vuoti tra una prenotazione e l’altra.

Sorprenderà anche il costo dei mezzi di trasporto. In particolare, quelle di molte tratte aereo: Ryanair, da Roma, propone per i prossimi giorni una serie di offerte da non credere. Molte combinazioni di andata e ritorno sono vendute a prezzi inferiori ai 150 €. Similari, sono anche i prezzi proposti da altre compagnie low-cost, quali Vueling e Wizz-air. Andare e tornare con Wizz-air da Malpensa tra il 6 ed il 9 agosto può costare solamente 70 €.

Chi vive a Torino ed è disposto ad accettare 12 ore di viaggio, trova linee bus che per 80 € a tratta portano a destinazione. Il portale di Flixbus pone molte alternative a disposizione con cifre similari.

Resta il capitolo biglietti. In questo caso la scelta è potenzialmente molto vasta. Le agenzie di rivendita presentano un quadro di offerte molto ampio. I biglietti delle partite delle fasi preliminari del torneo di calcio possono costare anche solamente 15 €. Certo, il calcio non è la principale attrazione delle Olimpiadi. Trovare un biglietto per lo stadio di atletica garantisce, nonostante la distanza, di poter assistere ad un numero molto maggiori di sport, e di entrare davvero nello spirito dell’evento.

L’accesso allo Stade de France, a Saint-Denis, per un turno da 4 ore che ricomprende semifinali e finali delle principali discipline atletiche, costa per la categoria C di biglietti tra i 125 ed i 185 euro.

Discorso similare vale per gli sport di squadra, come il basket. Il prezzo di 150 € per vedere la semifinale olimpica, forse, può valere la pena dell’investimento. Certo, non si parli di festa popolare.

