Si è appena chiusa una settimana molto particolare. Ci sono stati diversi sviluppi interessanti a livello geopolitico, ma dal punto di vista grafico, i nostri modelli hanno ravvisato sui mercati pochi sviluppi e cambiamenti. Cosa attendere dai mercati della prossima settimana?

Come posizionare il portafoglio nei prossimi mesi? La view di Nuveen

“Biden ha annunciato il suo sostegno a Kamala Harris, ma l’effetto di questa notizia è incerto. Se favorisse Trump nei sondaggi, i settori finanziario ed energetico potrebbero trarne vantaggio. Al contrario, un calo del sostegno a Trump potrebbe giovare a settori più globali. In ogni caso, si prevede un aumento della volatilità politica a breve termine. I dati economici recenti, più deboli del previsto, aumentano la possibilità di un taglio dei tassi da parte della Fed, con molti membri del FOMC che indicano un avvicinamento a questa decisione. Per gli investitori, è consigliabile considerare l’estensione della durata del portafoglio e diversificare con crediti a più alto rendimento, data la previsione di diminuzione dei rendimenti dei Treasury statunitensi.” Il report della Nuveen continua come segue:

“le attività cartolarizzate e i titoli privilegiati sono particolarmente interessanti per i loro rendimenti potenziali. I prestiti senior e le obbligazioni societarie ad alto rendimento continuano a mostrare solidità, grazie alla forte domanda e ai fondamentali stabili. Anche le società ad alto rendimento mostrano solidità, nonostante un possibile aumento dei tassi di default. È importante la gestione attiva del rischio di credito, con un focus su settori non ciclici e emittenti di alta qualità, data la prevista decelerazione economica.”

Cosa attendere dai mercati della prossima settimana? I livelli di breve termine secondo i nostri modelli statistici

La seduta di contrattazione del giorno 26 luglio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.535

Eurostoxx Future

4.890

Ftse Mib Future

34.015

S&P500

5.459.

La tendenza dei prezzi come analizzata dai nostri algoritmi è ribassista. Cosa potrebbe far ritornare la tendenza rialzista? Chiusure della prossima settimana superiori a:

Dax Future

18.931

Eurostoxx Future

5.051

Ftse Mib Future

34.700.

S&P500

5.670.

