Fulmini e saette per 3 segni zodiacali che saranno davvero sfortunati questa settimana: Toro

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana potrebbe essere caratterizzata da una serie di ostacoli e sfide. Con Mercurio retrogrado in opposizione, i Toro potrebbero trovarsi ad affrontare problemi di comunicazione e malintesi sia in ambito personale che professionale. Le decisioni importanti potrebbero essere ritardate o complicate da fattori esterni. Anche in ambito finanziario, è consigliabile essere cauti e evitare investimenti rischiosi. Le tensioni nei rapporti con colleghi o partner potrebbero aumentare, rendendo difficile mantenere l’armonia e la serenità.

Scorpione

Gli Scorpione dovranno fare i conti con un periodo di turbolenza emotiva e sfortuna generale. Marte, il pianeta della guerra e del conflitto, sarà in quadratura, portando tensioni e conflitti interni. Le relazioni personali potrebbero essere messe alla prova, con litigi e incomprensioni che emergono all’improvviso. Sul lavoro, gli Scorpione potrebbero sentirsi frustrati da ritardi o progetti che non vanno come previsto. La loro proverbiale determinazione potrebbe essere messa alla prova, ma è importante mantenere la calma e cercare soluzioni pacifiche per evitare ulteriori complicazioni.

Acquario

La settimana non sarà facile neanche per gli Acquario, che si troveranno ad affrontare sfide impreviste. Urano, il pianeta del cambiamento e delle sorprese, porterà instabilità e incertezza, soprattutto in ambito lavorativo e finanziario. Gli Acquario potrebbero dover gestire spese impreviste o problemi burocratici che complicano la loro vita quotidiana. Anche in amore, potrebbero sorgere difficoltà, con tensioni e disaccordi che minano la serenità della coppia. È un momento in cui è necessario essere pazienti e flessibili, cercando di adattarsi ai cambiamenti senza perdere di vista gli obiettivi a lungo termine. Dunque, fulmini e saette per 3 segni zodiacali che saranno davvero sfortunati questa settimana.

Questa settimana sarà particolarmente difficile per i Toro, Scorpione e Acquario. Le influenze astrali porteranno sfide e ostacoli in vari aspetti della loro vita, rendendo necessario un approccio prudente e riflessivo. Tuttavia, affrontando le difficoltà con calma e determinazione, sarà possibile superare anche i momenti più complicati e prepararsi per tempi migliori.

