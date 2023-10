Quanto costa una tuta della Nasa e quanto dovremmo sborsare per averla in casa. Si può comprare ora che è targata Prada?

Tra i sogni che si fanno da bambini c’è sempre quello di diventare astronauti. Quando ci accorgiamo che il sogno non si realizzerà dobbiamo soddisfare in qualche modo il desiderio che è rimasto incompleto. Comprare una tuta spaziale non è la soluzione. I prezzi sono fuori portata.

Le tute spaziali sono i rivestimenti che proteggono gli astronauti durante le attività extraveicolari. Le prime tutte non erano sofisticate e non proteggevano come fanno quelle attuali. Erano state studiate seguendo le linee guida utilizzate per le protezioni durante le immersioni o nei voli ad alta quota. Le conoscenze tecnologiche sono cresciute vertiginosamente negli ultimi anni e hanno portato alla creazione delle Extravehicular Mobility Unit, le tute attualmente in uso.

Sono semi-rigide e fabbricate negli Usa, introdotte negli anni Ottanta durante le spedizioni con gli Shuttle. La tecnica utilizzata per la loro costruzione si basa su moduli e studi complessi per garantire la giusta pressurizzazione.

Prezzi irraggiungibili

Quanto costa una tuta della Nasa? Le tute spaziali sono formate da diversi pezzi e da tanti accessori. Una passeggiata lunare comporta per l’astronauta portarsi in giro circa 100 chili. Il costo delle tute si aggira sui 675 mila dollari ma si può arrivare a seconda dei casi anche a 1 milione e 250 mila dollari. Inizialmente le tute venivano fatte su misura ora invece visto che i costi sono diventati esorbitanti vengono prodotte standard per soddisfare le diverse altezze degli astronauti.

Le tute spaziali non si possono comprare. Sono personalizzate, quelle vecchie vengono smaltite e quelle che possono essere riutilizzate vengono sottoposte a processi di lavorazione. Si tratta di un argomento spinoso. La Nasa spesso si è trovata a corto di tute spaziali perché le nuove produzioni richiedono tanto tempo, anche anni.

Quanto costa una tuta della Nasa

Eppure i collezionisti impazziscono per le tute spaziali. E nei siti come Etsy ce ne sono in vendita alcuni modelli veramente simili alle originali al prezzo di 960 euro. I costumi cosplay ispirati alle tute spaziali possono costare anche 1.100 euro. Le richieste non mancano di certo.

Il leader del settore spaziale e ideatore della prima Stazione Orbitale commerciale Axiom Space si sta impegnando a fornire alla Nasa le nuove tute spaziali. E lo farò in collaborazione con Prada. Le tute saranno pronte per il 2025 quando si svolgerà la missione lunare Artemis III. Sarà il primo sbarco sulla Luna dopo quello effettuato dall’Apollo 17 nel 1972. Questa missione porterà per la prima volta una donna sulla Luna. Visto la collaborazione con Prada è facile immaginare come i costi delle tute saranno ancora più elevati. La moda non conosce confini.