Quanto costa dormire nell’hotel più caro di Venezia con vista sul Canal Grande? Qui George Clooney ha festeggiato le nozze

Potresti rimanere di stucco scoprendo quanto costa soggiornare una notte in questo favoloso hotel di lusso a Venezia. George Clooney e la moglie Amal l’hanno scelto come location per i festeggiamenti del matrimonio. Oggi siamo qui per svelarti i prezzi delle stanze di questo albergo così esclusivo.

Moltissime celebrities amano trascorrere le loro vacanze nel Bel Paese, ma c’è chi fa di più. Alcuni decidono addirittura di acquistare proprietà e aprire attività come ristoranti e alberghi in Italia, ma non solo.

Alcune star internazionali scelgono il nostro Paese anche per celebrare il loro giorno più bello: il matrimonio. La nostra storia, il buon cibo, ma soprattutto arte e cultura hanno colpito dritto al cuore molte coppie famose. Ne sono un esempio Tyrone Power e Linda Christian, Justin Timberlake e Jessica Biel, Tom Cruise e Katie Holmes e George Clooney e Amal Alamuddin.

Oggi parleremo proprio di questa coppia e del luogo scelto per nozze e festeggiamenti che si trovano nell’incantevole Venezia.

Il matrimonio italiano e i festeggiamenti in uno dei palazzi più lussuosi di Venezia: ecco la scelta dei coniugi Clooney

George Clooney e la moglie Amal sono convolati a nozze il 29 settembre 2014 con una cerimonia civile a Ca’ Farsetti, nel cuore di Venezia. Gli sposi hanno detto “sì” di fronte a 200 invitati e poi hanno festeggiato in uno degli hotel più lussuosi d’Italia.

L’Anam Venice è l’hotel che si trova all’interno di Palazzo Papadopoli, risalente al XVI secolo. Prima di svelare quanto costa dormire nell’hotel più caro di Venezia, scopriamo com’è al suo interno.

Gli interni in stile Rococò e Neo-Rinascimentale, gli affreschi e gli stucchi preziosissimi rendono questo hotel davvero unico al Mondo. Questa struttura è la più prestigiosa della città, grazie all’eleganza delle camere ampie e luminose e gli affreschi del noto pittore Giambattista Tiepolo.

Gli arredi contemporanei si sposano perfettamente con l’ambiente maestoso delle sale. All’interno della struttura c’è un ristorante, la biblioteca e molte aree relax. L’hotel è accessibile via acqua.

Quanto costa dormire nell’hotel più caro della città: cifre da capogiro

Purtroppo, come possiamo immaginare, soggiornare in un hotel 5 stelle lusso come l’Aman non è per tutti. I prezzi delle camere partono da circa 8000 euro a notte, ma possono arrivare persino a più di 16000 euro.

I prezzi variano in base alla disponibilità, alla camera scelta e al periodo di soggiorno. Senza dubbio, i clienti che si recano in questo hotel possono permettersi di tutto. D’altra parte, soggiornare in uno degli 8 palazzi monumentali della città è un lusso davvero per pochi.