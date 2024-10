Napoli è una città ricca di storia, cultura e bellezze naturali, che attrae visitatori e residenti per il suo patrimonio e il fascino senza tempo. Vivere qui è spesso più conveniente rispetto a molte altre grandi città italiane, e questo vale anche per il settore immobiliare. Tuttavia, i prezzi variano molto in base alla zona: mentre i quartieri centrali e turistici tendono ad avere costi più alti, altre aree di Napoli offrono soluzioni abitative accessibili anche a chi ha budget più limitati.

Quanto costa una casa a Napoli e nei quartieri più economici?

Nei quartieri come il Vomero e Chiaia, il prezzo medio può superare facilmente i 5.000 euro al metro quadro, a causa della posizione centrale e dei servizi presenti. Quartieri periferici e più economici, come Scampia, Ponticelli e San Pietro a Patierno, offrono invece immobili a prezzi più abbordabili. A Scampia, ad esempio, il prezzo medio per un’abitazione si aggira intorno ai 1.200-1.300 euro al metro quadro. Ponticelli e San Pietro a Patierno offrono anche appartamenti intorno ai 1.500 euro al metro quadro, con costi che riflettono sia la posizione periferica sia la presenza di infrastrutture ancora in espansione. Pianura è un’altra opzione conveniente, con costi intorno ai 1.800-2.000 euro al metro quadro, ben servita dai trasporti.

Se Napoli rimane una città con immobili costosi nelle aree centrali, quartieri come questi permettono di godere delle bellezze partenopee a prezzi accessibili. Dunque, ecco quanto costa una casa a Napoli e nei quartieri più economici.

Quelli in cui un immobile si paga di più

Ci sono tuttavia anche dei quartieri noti per i prezzi molto salati delle case. Ad esempio, nella zona di Posillipo o del Vomero questi superano i 4.000 euro al metro quadrato. Precisamente, il costo di una casa è in media di 4.969 euro nel primo caso e di 4.053 euro al metro quadrato nel secondo.

Entrambi prezzi sicuramente poco accessibili per le tasche della maggior parte delle famiglie del Bel Paese. Anche Rione Alto è un quartiere costoso, sebbene meno di quelli che abbiamo già citato: lì, una casa costa in media 3.140 euro al metro quadrato. Pertanto, si tratta di una zona sconsigliata agli studenti e a chi non ha un reddito medio-alto, specialmente se si ha intenzione di avere un buon tenore di vita.

Lettura consigliata

4 fumetti che tutti i collezionisti cercano. Se li hai ti trovi tra le mani un vero tesoro