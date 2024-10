Ecco 4 ricercatissimi fumetti americani: tutti li vogliono e sono disposti a pagarli a peso d’oro: Action Comics #1 (1938)

Il debutto di Superman avvenne con il primo numero di Action Comics, pubblicato nel 1938. Questo fumetto è spesso considerato il primo vero comic di supereroi, ed è per questo che è così ricercato. Superman non solo cambiò l’industria dei fumetti, ma diede vita a un genere che avrebbe dominato il XX secolo. Una copia originale di Action Comics #1 in ottime condizioni è stata venduta per ben 3,2 milioni di dollari in un’asta del 2014. Essendo uno dei fumetti più iconici e rari, il suo valore è destinato a rimanere elevato nel tempo, mantenendo l’interesse di collezionisti e investitori.

Detective Comics #27 (1939)

Detective Comics #27 segna l’entrata in scena di Batman, il leggendario eroe mascherato di Gotham City. Pubblicato nel 1939, questo numero introduce il Cavaliere Oscuro, un personaggio che avrebbe rivoluzionato il modo di raccontare storie di eroi oscuri e complessi. Considerato il secondo fumetto più prezioso dopo Action Comics #1, le sue copie in condizioni eccellenti possono raggiungere il valore di 1,5 milioni di dollari. Il fascino di Batman e il suo contributo al genere noir nel mondo dei fumetti sono elementi che continuano a rendere questo numero una gemma assoluta del collezionismo.

Amazing Fantasy #15 (1962)

Nel 1962, Amazing Fantasy #15 introdusse il personaggio di Spider-Man, uno dei supereroi più amati di tutti i tempi. La storia di Peter Parker, un adolescente comune che ottiene poteri straordinari, ebbe un impatto senza precedenti e cambiò la percezione dei supereroi, avvicinandoli al pubblico grazie alla loro umanità e vulnerabilità. Questo fumetto ha un valore elevatissimo e nel 2021 una copia ben conservata è stata venduta per circa 1,1 milioni di dollari. Spider-Man continua a essere una figura centrale nella cultura pop, e questa prima apparizione rappresenta una pietra miliare per i collezionisti.

Marvel Comics #1 (1939)

Pubblicato nello stesso anno del debutto di Batman, Marvel Comics #1 è il primo numero della casa editrice Timely Comics, che sarebbe poi diventata Marvel Comics. Questo albo introduce personaggi come la Torcia Umana originale e Namor il Sub-Mariner, che sono stati i pionieri della casa delle idee. Con il valore di una copia che può arrivare fino a 1,26 milioni di dollari, questo fumetto è uno dei più preziosi del mondo Marvel. È particolarmente ricercato non solo per la sua età, ma per la sua rilevanza storica nel panorama fumettistico mondiale. Ecco 4 ricercatissimi fumetti americani: tutti li vogliono e sono disposti a pagarli a peso d’oro.

