Mangiare a pranzo e cena con meno di 5 euro? Risparmia con queste 3 ricette semplici

Appena svegli uno dei primi desideri è bere un buon caffè. Poi, mentre facciamo colazione potremmo programmare la giornata. Tra le cose da fare forse c’è la spesa. A volte ci chiediamo pure cosa preparare a pranzo oppure a cena spendendo poco. Per fortuna ci sono molte gustose ricette da eseguire con solo qualche euro. Eccone alcune.

Tra le cose che facciamo ogni giorno c’è cucinare. Avendo a disposizione un buono stipendio far la spesa è di solito un piacere. Se per varie ragioni abbiamo difficoltà economiche in alcuni periodi, specialmente a fine mese, cerchiamo di adattarci. Acquistiamo, quindi, pochi ingredienti di qualità, magari stagionali a costo più contenuto. Possiamo inoltre preparare qualcosa di buono e saziante spendendo pochi soldi.

Un’idea per mangiare a pranzo e cena con meno di 5 euro

Nella stagione estiva preferiamo dei piatti semplici come due spaghetti al pomodoro e soprattutto le insalate. Queste sono fresche e ci saziano. Si fanno di solito con lattuga, cetrioli, pomodori, carote. Possiamo anche preferire le insalate di riso. In autunno ci sono altri piatti da preparare, ad esempio questa insalata tiepida. Ecco gli ingredienti per 4 persone:

1 kg di patate;

200 g di tonno al naturale;

3 uova;

origano;

olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Bolliamo le uova fino a farle diventare sode. Cuociamo pure le patate, facciamole intiepidire e sbucciamole. Tagliamole a cubetti e inseriamole in una ciotola. Affettiamo le uova sode, uniamo il tonno e dell’olio. Insaporiamo con pepe e sale e mescoliamo. Possiamo servire quest’insalata come piatto unico a pranzo oppure a cena.

Le patate si possono trovare a meno di 2 euro al kg. Ci sono poi confezioni da 3 lattine da 80 g di tonno al naturale tra i 2 e i 4 euro.

Altri piatti economici appetitosi

Per una zuppa puliamolo e tagliamo a pezzi un cavolfiore bianco. Sistemiamolo su una teglia con carta forno, oliamo e saliamo. Soffriggiamo adesso in una pentola della cipolla con uno scalogno, versiamo poi 200 g di patate a cubetti e un pizzico di sale. Poi aggiungiamo acqua e un dado oppure del brodo vegetale già pronto. Lasciamo cuocere. Appena il cavolfiore è pronto, versiamolo nella pentola delle patate insieme a circa 500 ml di latte intero. Dopo l’ebollizione frulliamo il tutto e serviamo con crostini di pane.

Ci serve quindi per questa ricetta gustosa il cavolfiore che costa in media sui 2 euro al kg. Se è fuori stagione potremmo usare quello surgelato. Mezzo litro di latte potrebbe costare circa 70 centesimi.

Per mangiare a pranzo e cena con meno di 5 euro, infine, potremmo cucinare un bel piatto di pasta al pomodoro come primo. Per secondo è sempre gradita una frittata di uova.