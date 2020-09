Il Team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono quanto costa un atto del notaio per l’acquisto di una casa con il mutuo. Se finalmente state per comprare l’appartamento tutto per voi che ormai da tempo desideravate, dovete preventivare anche le spese notarili. Alcuni costi sono fissi e immutabili, altri invece sono variabili e dipendono da alcuni fattori che occorre valutare di volta in volta. Conviene ricordare l’abolizione delle tabelle degli oneri notarili con il Decreto legislativo n. 265/2012 per cui non esistono parametri cui rifarsi. Con il venir meno delle tariffe notarili ogni professionista può stabilire liberamente l’onorario da richiedere ai clienti. Pertanto è possibile determinare il costo della consulenza notarile solo in misura approssimativa.

In caso di compravendita di immobili le spese da sostenere variano in riferimento al costo dell’appartamento e all’ipoteca a garanzia del mutuo. Per sapere quanto costa un atto del notaio per l’acquisto di una casa con il mutuo bisogna considerare anche le tasse sulla compravendita. Ci riferiamo nello specifico all’imposta del registro, all’imposta catastale, all’imposta ipotecaria e all’Iva. Diverso il caso della donazione di un appartamento al figlio che non obbliga il donante alla consulenza notarile. A tal proposito, rimandiamo i nostri Lettori all’articolo “Come donare una casa al figlio senza andare dal notaio”.

Quanto costa un atto del notaio per l’acquisto di una casa con il mutuo?

Con l’abolizione delle tariffe uguali per tutti, ogni notaio ha facoltà di decidere il proprio onorario e di incrementarne o diminuirne l’importo liberamente. In quanto libero professionista, il notaio può decidere di offrire prestazioni d’opera ad un prezzo più basso rispetto a quello di altri colleghi. Chi necessita della consulenza del professionistica deve tuttavia valutare che più prestigioso è lo studio notarile cui si rivolge più elevato sarà l’onorario.

Inoltre più alto è il prezzo dell’appartamento e il valore dell’ipoteca per la stipula del mutuo più aumenteranno i costi notarili. L’unico modo che avete per sapere con esattezza a quanto ammonta il compenso del notaio è quello di richiedere un preventivo. Da un confronto fra diversi preventivi potrete valutare a quale professionista richiedere la prestazione di cui necessitate.