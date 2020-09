Sottovalutazione, buon dividendo e solidità finanziaria sono ottimi motivi per investire su questo titolo azionario del settore costruzioni di cui abbiamo già decantato le potenzialità qualche mese fa prima che partisse per un rialzo del 15%.

Cementir, infatti, è un titolo azionario che presenta tutte le caratteristiche che ne fanno un ottimo candidato per un investimento di lungo periodo.

Per quel che riguarda la valutazione, ci troviamo di fronte a un titolo che per gli analisti ha una raccomandazione Buy con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa. Sottovalutazione che è confermata dai metodi basati sui multipli di mercato.

Il dividendo non è eccezionale in assoluto, parliamo di un rendimento di poco superiore al 2%, ma è superiore alla media del settore di riferimento.

Infine la solidità finanziaria della società è molto buona come testimoniato dall’indice di liquidità di breve e di lungo periodo.

Sottovalutazione, buon dividendo e solidità finanziaria sono ottimi motivi per investire su questo titolo azionario: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Cementir (MIL:CEM) ha chiuso la seduta del 21 settembre a quota 6,00 euro in ribasso dell’1,32% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici settimanale e mensile la tendenza in corso è rialzista e al momento non si osservano criticità che potrebbero far invertire la proiezione in corso. Un primo segnale di allarme si avrebbe solo nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,41 euro. Da notare che nel medio/lungo periodo gli obiettivi rialzisti sono tali da prevedere un raddoppio delle quotazioni di Cementir.

Nel breve periodo, però, bisogna prestare molta attenzione. Come si vede dal grafico giornaliero, infatti, la tendenza in corso è ribassista e punta al I obiettivo di prezzo in area 5,74 euro. Tuttavia la forza dei rialzisti è ben visibile dal fatto che le quotazioni non riescono a staccarsi dalla resistenza/supporto in area 6,011 euro.

Chiusure giornaliere di breve inferiori a 5,74 euro farebbero accelerare al ribasso e potrebbero anche indebolire la forza dei rialzisti sul settimanale.

Nel breve la tendenza verrebbe ripristinata al rialzo solo da chiusure giornaliere superiori a 6,171 euro.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile