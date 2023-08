Quanto costa l’abbonamento Netflix 2023? Ecco i piani e i prezzi aggiornati anche per più dispositivi

Le piattaforme streaming offrono un catalogo ricco di programmi, serie tv e film incredibili, da vedere in qualsiasi ore e giorno. Scopriamo le tariffe e i tipi di abbonamento che offre Netflix

Da qualche anno le piattaforme streaming, dove visionare film, serie e documentari, sono diventate parte integrante della vita di molti. Hanno rivoluzionato il modo di visionare nuove e vecchie pellicole comodamente da casa, in qualsiasi momento, proponendo una lista infinita di prodotti. Sempre più persone scelgono di guardare nel proprio dispositivo il genere televisivo preferito, sottoscrivendo un abbonamento con una delle tante piattaforme. Effettivamente, la possibilità di avere a disposizione tutte le puntate di una serie tv e una vasta gamma di film, ha rivoluzionato anche il modo di concepire il cinema. Possiamo scegliere se accedere al catalogo da una Smart Tv, tablet, Pc o cellulare, anche se siamo in viaggio e lontano da casa. Una delle più popolari è la piattaforma Netflix, che vanta tantissimi abbonati e da circa 10 anni produce anche bellissime pellicole.

Ecco quanto costa l’abbonamento Netflix 2023 e come registrarsi

Attivare un abbonamento è molto semplice, prima di tutto bisogna collegarsi al sito ufficiale Netflix e creare un nuovo account. Quindi dovremo inserire la nostra e-mail e seguire le indicazioni, attraverso una procedura guidata abbastanza intuitiva. Dovremo aggiungere una password nella schermata successiva e sottoscrivere un piano d’abbonamento da attivare. L’ultimo step riguarda la modalità di pagamento, potremo optare tra carta di credito, o debito, oppure PayPal. Tra le opzioni c’è anche il codice regalo, ovvero una carta prepagata che può essere utilizzata per pagare l’abbonamento. In alternativa possiamo scaricare l’App Netflix sul nostro dispositivo e procedere con registrazione e pagamento, oppure abbonarci tramite la Smart Tv. Ma quanto costa l’abbonamento Netflix 2023? Esistono 4 piani tariffari, a seconda degli utenti, risoluzione e possibilità di effettuare download. Il piano Standard con pubblicità ha tariffa più bassa, 5,49 euro al mese, è possibile collegarsi da 2 dispositivi contemporaneamente, ma dello stesso nucleo domestico. Prevede inserzioni pubblicitarie, non è consentito effettuare download e alcuni titoli non sono inclusi. Il piano Base, invece, ha una risoluzione più bassa, costa 7,99 al mese, è relativo ad un dispositivo, ma consente download e non prevede spot.

Standard e Premium

Oggi non è più possibile condividere l’abbonamento con amici, o parenti, che non fanno parte dello stesso “nucleo domestico”, ma possiamo aggiungere un utente extra. Ne possiamo inserire uno sul piano Standard, che costa 12,99 euro al mese, al costo mensile di 4,99 al mese. Nell’abbonamento Premium, che costa 17,99 euro, possiamo aggiungere fino a 2 utenti extra, pagando la corrispondente tariffa. Con questo piano possiamo collegare contemporaneamente fino a 4 dispositivi, la risoluzione è maggiore, 4K Ultra HD, supportata da un audio spaziale.