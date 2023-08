Per i primi otto mesi dell’anno molti hanno discusso se alle porte ci fosse o meno una recessione, oppure se i tassi di interesse al rialzo avrebbero o meno cambiato le sorti del ciclo economico in peggio o in meglio. Frattanto i mercati azionari americani sono saliti di media di oltre il 10% fino ai primi di agosto. A ridosso del nostro setup del 4 agosto è iniziato un ribasso che di giorno in giorno sembrerrebbe acquisire più forza. A cosa potrebbe portare il rimbalzo di Wall Street di ieri? Andiamo a studiare i grafici.

Le probabilità

Più volte su queste pagine abbiamo riportato le statistiche che sono risultate dai nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, e illustrato come per il 2023 le probabilità sarebbero a favore di fortissimi rialzi.

Fra le aree temporali in cui si attendevano ritracciamenti fra il 7 e il 10%, c’era quella del 4 agosto/29 settembre.

Proprio a inizio settimana scorsa i listini azionari internazionali hanno formato uno swing ribassista prima sul giornaliero e poi sul settimanale. Questi pattern solitamente hanno portato proprio a ribassi minimali fra il 7 e il 10%.

Il rimbalzo di Wall Street non convince: la direzione rimane invariata. I livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del 10 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.176,15

Nasdaq C.

13.737,99

S&P500

4.468,83.

Quali sono i livelli di inversione rialzista?

Possibile rimbalzo di qualche giorno (non archiviazione del ribasso) con chiusure di seduta giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.370

Nasdaq C.

13.900

S&P500

4.504.

Fino a quando il ribasso in atto non verrà archiviato, gli obiettivi proiettati al ribasso rimangono invariati:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Non è cambiato nulla rispetto ai giorni scorsi: la tendenza è ribassista e quindi il ribasso in atto potrebbe continuare. Il prossimo setup mensile scadrà il 17 agosto. Vedremo frattanto oggi cosa accadrà.

