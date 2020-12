Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel momento storico in cui stiamo vivendo è sempre più sentita la necessità di evitare gli sprechi e le spese futili. Il risparmio, però, non è sempre sinonimo di sacrificio. Infatti, i giusti accorgimenti permetteranno di ottenere addobbi natalizi a costo zero e molto altro riciclando le lampadine usate. Dare una seconda vita agli oggetti di casa consentirà di ridurre il dannoso impatto dei rifiuti sull’ambiente. Inoltre, il riciclo regolarizzerà anche l’economia domestica familiare, contrastando tutte quelle spese impulsive che nascono nei negozi di casalinghi. A molti sarà capitato, infatti, di riempirsi di oggetti che invece si potevano tranquillamente ricavare da ciò che c’era già in casa.

La Redazione di ProiezionidiBorsa si è occupata spesso di riciclo creativo e oggi vedremo come ottenere addobbi natalizi a costo zero e molto altro riciclando le lampadine usate.

Un albero di Natale personalizzato

Creare addobbi natalizi a costo zero e molto altro riciclando le lampadine usate è davvero semplice. Basterà infatti non gettar via le lampadine ormai fulminate ed utilizzare pochi semplici accorgimenti ma tanta fantasia. Per trasformare le vecchie lampadine in originali addobbi natalizi servirà della colla vinilica, delle tempere o delle bombolette spray dei colori più adatti. Sicuramente l’oro e l’argento sono le tonalità che si presteranno maggiormente ad un sicuro successo.

Non dovranno mancare glitter e paillettes per illuminare il lavoro e un filo di rame per appenderlo all’albero. Una volta che il colore sarà ben asciutto, si potrà passare uno strato di colla per illuminare il tutto con glitter e paillettes. A questo punto, dopo avervi applicato il filo che servirà come gancio, si trasformeranno in originali addobbi per un albero di Natale completamente personalizzato.

Addobbi natalizi a costo zero e molto altro riciclando le lampadine usate

Le vecchie lampadine non saranno soltanto utili per abbellire l’albero di Natale. Sono molti gli oggetti di design che possono nascere dal loro utilizzo nel riciclo creativo. Potranno, infatti, trasformarsi in piccole fioriere da appendere alla parete con l’aiuto di fili in rame o in ferro. Le vecchie lampadine possono trasformarsi anche in porta spezie. Si potranno chiudere con dei tappi in sughero e, incollandole ad una base, diventeranno un oggetto da esporre con orgoglio in cucina. In generale, dedicarsi alla decorazione delle lampadine usate può diventare un passatempo con cui divertirsi con i bambini. Soprattutto in questi freddi pomeriggi invernali. Servirà infatti solo fantasia e creatività per creare oggetti utili e divertenti insieme ai nostri cari.