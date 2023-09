Quanto costa la borsa di Gucci ispirata a Lady Diana? Il modello per cui spendi meno soldi e gli outfit da imitare

Sapevi che Gucci ha ispirato alcune delle sue borse più iconiche a Lady Diana? Ecco quali sono e quanto costano.

In un periodo in cui risparmiare soldi è molto importante ben poche persone pensano all’acquisto di beni di lussi come borse o vestiti. C’è però chi ha una passione per i marchi molto costosi e sogna di comprare una borsa di Gucci, un costume di Versace o delle scarpe Prada. Pertanto, potrebbe decidere di spendere i soldi di un investimento andato a buon fine in questo modo e cioè concedendosi uno sfizio.

Tra le borse più famose di Gucci ce ne è una ispirata a Lady Diana, nata da un’idea del direttore creativo Alessandro Michele. La principessa, infatti, aveva spesso con sé una shopper di suede beige con due manici di bambù.

Firmata Gucci, era una borsa molto versatile che la donna abbinava sia a completi eleganti che a quelli casual con cui usciva ogni giorno. Come tutti sappiamo, Lady Diana era anche un’icona di stile e non ci sorprende che un marchio come Gucci abbia deciso di dedicarle un’intera linea di borse.

Quanto costa la borsa di Gucci ispirata a Lady Diana? Ecco il range di prezzi

Il range di prezzo della borsa Diana di Gucci va dai 1.750 ai 6.100 euro. Il costo varia a seconda della dimensione della shopper e del materiale di cui è composta.

Quale si paga meno e quale di più?

La borsa da 1.750 euro è la Mini Borsa Shopping Gucci Diana, che è quindi la meno costosa di tutte. Questo, escludendo la Mini Borsa Gucci Diana con dettaglio in bambù da 950 euro, che è praticamente una pochette e non una shopper come l’originale indossata dalla Principessa.

La borsa più costosa è quella da 6.100 euro e cioè Mini Borsa Gucci Diana in Lucertola.

La maggior parte dei modelli è molto semplice, ma ne esistono anche alcuni un po’ più particolari come, appunto, la più costosa tra le due citate e la Mini Borsa Shopping Gucci Diana con paillettes, dal costo di 4.800 euro. Ecco, quindi, quanto costa la borsa di Gucci ispirata a Lady Diana.

Con quali outfit la abbinava la Principessa

Come abbiamo già accennato, Lady Diana usava questa tipologia di borsa in diverse occasioni. Spesso amava però sfoggiarla assieme a jeans, mocassini e t-shirt, completando il tutto con un blazer a stampa tartan. Talvolta la abbinava a felpe e scarpe da ginnastica. Nelle occasioni più eleganti, invece, la sfoggiava assieme ad tubino elegante e ad un paio di décolleté.

Insomma, Lady Diana era inseparabile dalla sua borsa!

