Colazione sempre di corsa? Ecco 2 ricette pronte in pochi minuti e che costano meno di 4 euro

Scopri come preparare i pancake dolci e le omelette salate più facili e veloci di sempre, per una colazione sana e completa per tutta la famiglia.

“La colazione è il pasto più importante della giornata”, ce lo sentiamo ripetere da quando siamo nati. Effettivamente la colazione ci permette di “accendere” la nostra macchina perfetta, ovvero il nostro corpo. Fare una prima colazione completa ci regala una sferzata di energia, ecco perché dobbiamo eseguirla con attenzione.

Proseguendo con la lettura di questo articolo, scopriremo 2 ricette buonissime e adatte ad essere preparate di prima mattina. Non ci peserà sporcarci le mani, perché in una manciata di minuti e in pochi e semplici passi, avremo preparato delle prelibatezze. Soddisferemo la nostra golosità e quella dei nostri familiari, piccoli compresi. Nello specifico, prepareremo dei velocissimi pancake e delle omelette salate, per soddisfare tutti i palati! Iniziamo.

Colazione sempre di corsa? Sperimenta in cucina con queste 2 ricette facili che ti faranno anche divertire

Come da tradizione, partiamo dalla colazione dolce. In questo caso, prepareremo dei buonissimi pancake “minima spesa, massima resa”. Per prepararli, dovremo mischiare 100 g di albumi, 1 cucchiaio di yogurt greco, 15 g di crusca d’avena e 15 g di vaniglia in polvere per dolci o di cacao. Potremo scegliere il gusto che più ci piacerà.

In questo caso, non aggiungeremo neanche il lievito, per rendere questi pancake ancora più leggeri. Ebbene, dopo aver miscelato tutto bene insieme, potremo iniziare a scaldare la nostra pentola. Dovremo sporcarla con un filo d’olio e, quando sarà calda, ci butteremo sopra un paio di cucchiai del nostro composto cremoso. Alla fine, dovremo ottenere circa 3 o 4 pancake. Basterà, quindi, versare il composto in teglia e cuocerlo da entrambi i lati. Questi pancake saranno buonissimi se accompagnati a dello yogurt fresco, della marmellata d’agrumi o della frutta fresca. In tutto, avremo speso circa 1,50 euro.

Gustose omelette per chi preferisce la colazione salata

Se sei tra le persone che fanno colazione sempre di corsa, allora devi assolutamente provare queste facilissime omelette.

In un contenitore, rompiamo 3 uova, a cui aggiungeremo un sorso di latte fresco e del pepe. Intanto scalderemo la padella, in cui verseremo un cubetto di burro o margarina vegetale. Verseremo il composto liquido in padella, fino a quando non si sarà formata l’omelette, che poi gireremo dall’altro lato. Quando tutto sarà cotto, spegneremo il fuoco, tenendo comunque la padella sul fornello.

Distribuiremo sull’omelette delle strisce di formaggio, dei pomodorini a pezzetti e del basilico fresco. Se di nostro gradimento, potremo aggiungere anche qualche cubetto di pancetta. Chiuderemo, poi, su se stessa l’omelette, in 4 parti. Per preparare questa ricetta, avremo speso meno di 2 euro, e il risultato ci lascerà assolutamente soddisfatti!